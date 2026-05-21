Al Castello di Alcamo dj set e talk antimafia: sabato 23 maggio con Circle Beluga

21/05/2026 13:03:00

La data non è casuale. Il 23 maggio è l'anniversario della strage di Capaci, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Ed è proprio il 23 maggio la data scelta da Circle Beluga ETS per "No Extinction Culture", evento in programma sabato al Castello dei Conti di Modica, ad Alcamo.

Dalle 17: il talk sulla lotta alla mafia

Il pomeriggio si apre nell'atrio interno del castello con un talk dedicato al ruolo di Alcamo nelle stragi del 1992 e del 1993. Dalle 17 alle 19, diversi ospiti ripercorreranno quel periodo con l'obiettivo di tenere vivo il confronto su un tema che resta attuale: la lotta contro la mafia.

Dalle 19: dj set e degustazione

A seguire, dalle 19 nell'atrio esterno (lato nord-est), spazio alla musica elettronica. Circle Beluga — collettivo siciliano attivo nella promozione della musica house e della cultura elettronica — ha organizzato l'evento in collaborazione con il Comune di Alcamo. In programma dj set e performance musicali di artisti locali, giochi di luce e una degustazione di vini a cura di Enoteca Galante.

L'ingresso è aperto a tutti.

L'idea alla base dell'iniziativa è portare i giovani in un luogo che di solito non frequentano. Il Castello dei Conti di Modica diventa così lo scenario di un esperimento: far convivere patrimonio architettonico e forme di espressione contemporanea, dalla musica elettronica alla riflessione civile.

Quando: sabato 23 maggio 2026, dalle 17 (talk) e dalle 19 (musica) Dove: Castello dei Conti di Modica, Alcamo Ingresso: libero Organizzazione: Circle Beluga ETS in collaborazione con il Comune di Alcamo



