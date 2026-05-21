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Cultura
21/05/2026 15:10:00

A Gibellina "Le Giornate di ascolto 2026": protagoniste le bande musicali della Sicilia Occidentale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2026/a-gibellina-le-giornate-di-ascolto-2026-protagoniste-le-bande-musicali-della-sicilia-occidentale-450.jpg

Proseguono gli appuntamenti promossi dalla Fe.Ba.Si. – Federazione Bandistica Siciliana con il secondo incontro de “Le Giornate di Ascolto 2026”, in programma domenica 24 maggio a Gibellina. Dopo il primo appuntamento svolto a Trecastagni, l’iniziativa approda nel Trapanese coinvolgendo cinque Orchestre e Bande Musicali provenienti dalla Sicilia occidentale, chiamate a esibirsi in una giornata dedicata all’ascolto, alla formazione e alla valorizzazione della musica bandistica.

L’evento, promosso dalla Fe.Ba.Si. guidata dal maestro Alfio Zito, rappresenta un’importante occasione di confronto artistico per il panorama bandistico siciliano, con l’obiettivo di favorire la crescita musicale delle formazioni partecipanti.

 

Un momento di confronto e formazione

“Le Giornate di Ascolto” si distinguono dai tradizionali concorsi bandistici perché non prevedono classifiche o premi. Al centro dell’iniziativa vi è infatti il valore formativo dell’esperienza musicale e il confronto costruttivo tra le bande.

A valutare le esibizioni sarà una commissione composta da tre figure di rilievo del panorama musicale nazionale: Fabio Portè, Claudio Mandonico e Angelo Bolciaghi.

La giuria fornirà alle formazioni partecipanti un dettagliato riscontro tecnico, soffermandosi su elementi fondamentali come intonazione, purezza del suono, tecnica esecutiva, articolazione e dinamica. Indicazioni che rappresentano un prezioso strumento di crescita artistica e di miglioramento delle performance musicali.

 

La tradizione bandistica al centro

L’iniziativa si conferma così un importante momento di valorizzazione della cultura musicale siciliana e del patrimonio rappresentato dalle bande musicali, da sempre punto di riferimento culturale e sociale nei territori dell’Isola.

 









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