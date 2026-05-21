Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
21/05/2026 17:27:00

Trapani, vinti 10 mila euro con un Gratta e Vinci a Xitta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2026/1779377425-0-trapani-vinti-10-mila-euro-con-un-gratta-e-vinci-a-xitta.jpg

La fortuna fa tappa a Xitta, frazione di Trapani. Questa mattina, presso la tabaccheria Parisi di via Marsala 154, un fortunato cliente ha centrato una vincita da 10 mila euro acquistando un biglietto “Miliardario Mega” da 10 euro.

 

La vincita è arrivata grazie a uno dei tagliandi più popolari tra i Gratta e Vinci, e ha subito acceso curiosità e commenti tra i clienti abituali della ricevitoria. Non si conosce l’identità del vincitore, che avrebbe scoperto la somma direttamente al momento della giocata.

 

Per la tabaccheria Parisi si tratta di una vincita che porta un po’ di entusiasmo in una giornata qualunque, con il classico passaparola che in pochi minuti ha fatto il giro del quartiere. 

 

Diecimila euro non cambiano la vita, forse, ma possono certamente renderla un po’ più leggera. E a Xitta, oggi, qualcuno avrà di sicuro festeggiato.









Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...

Native | 18/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778852926-0-marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio.jpg

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28...

Native | 17/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778859451-0-campagna-fiscale-2026-al-via-il-caf-uil-trapani-spiega-novita-e-scadenze.jpg

Campagna fiscale 2026 al via: il CAF UIL Trapani spiega novità e...