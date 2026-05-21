Trapani, vinti 10 mila euro con un Gratta e Vinci a Xitta

21/05/2026 17:27:00

La fortuna fa tappa a Xitta, frazione di Trapani. Questa mattina, presso la tabaccheria Parisi di via Marsala 154, un fortunato cliente ha centrato una vincita da 10 mila euro acquistando un biglietto “Miliardario Mega” da 10 euro.

La vincita è arrivata grazie a uno dei tagliandi più popolari tra i Gratta e Vinci, e ha subito acceso curiosità e commenti tra i clienti abituali della ricevitoria. Non si conosce l’identità del vincitore, che avrebbe scoperto la somma direttamente al momento della giocata.

Per la tabaccheria Parisi si tratta di una vincita che porta un po’ di entusiasmo in una giornata qualunque, con il classico passaparola che in pochi minuti ha fatto il giro del quartiere.

Diecimila euro non cambiano la vita, forse, ma possono certamente renderla un po’ più leggera. E a Xitta, oggi, qualcuno avrà di sicuro festeggiato.



