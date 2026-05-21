Paura ad Alcamo, uomo entra in pizzeria: "Vi uccido tutti"

21/05/2026 22:35:00

Serata di tensione ad Alcamo, in viale Italia, dove una lite scoppiata all’interno della pizzeria “My Pizza” si è trasformata in una violenta colluttazione che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Un uomo è stato successivamente trasportato in ospedale per le ferite riportate.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, tutto sarebbe iniziato quando un uomo, entrato nel locale con il pretesto di chiedere una sigaretta, avrebbe iniziato a disturbare i clienti presenti ai tavoli. Col passare dei minuti il suo atteggiamento sarebbe diventato sempre più aggressivo, fino a sfociare in pesanti minacce: "Vi uccido tutti, vi taglio la gola", rivolte sia agli avventori sia ai titolari dell’attività.

Diversi testimoni raccontano di frasi intimidatorie pronunciate ad alta voce, mentre l’uomo avrebbe mostrato un marsupio facendo intendere di avere con sé un’arma. La situazione, in poco tempo, è precipitata.

Uno dei proprietari del locale, nel tentativo di difendersi e mettere al sicuro le persone presenti, avrebbe preso un utensile dalla cucina colpendo l’aggressore. Anche dopo l’arrivo delle pattuglie, l’uomo avrebbe continuato a dare in escandescenze, danneggiando parte degli arredi esterni del locale.

Momenti concitati anche all’esterno della pizzeria, dove si è radunata una folla di curiosi attirata dal caos. Secondo alcune testimonianze, durante i tafferugli sarebbero stati lanciati tavoli e sedie. I titolari, per proteggersi, si sarebbero barricati all’interno abbassando la saracinesca.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri, che hanno riportato la calma e avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità dei coinvolti. L’uomo ritenuto protagonista delle minacce è stato trasportato in ospedale per i traumi riportati durante la rissa. Le indagini, coordinate dalla Procura, sono in corso.



