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Cronaca
21/05/2026 07:57:00

Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna autorità tra dirigenti e tifosi 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2026/palermo-catanzaro-rissa-in-tribuna-autorita-tra-dirigenti-e-tifosi-450.jpg

Momenti di forte tensione allo stadio Stadio Renzo Barbera durante l’intervallo della sfida tra Palermo FC e US Catanzaro 1929. In tribuna è scoppiato un parapiglia che ha coinvolto alcuni tesserati della società calabrese e diversi sostenitori rosanero.

 

Il litigio nato da un battibecco in tribuna

Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe partito da uno scambio acceso tra il figlio del direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, e uno spettatore presente sugli spalti. Dopo il diverbio, il giovane si sarebbe rialzato reagendo a un contatto ricevuto alle spalle.

Da quel momento la situazione è degenerata rapidamente: sono volate spinte e urla, mentre altri tifosi sono intervenuti nel tentativo di separare i presenti e calmare gli animi.

 

 

 

Intervento di sicurezza e Digos

Per riportare la situazione sotto controllo è stato necessario l’intervento degli steward, della sicurezza dello stadio e degli agenti della Digos, che hanno evitato conseguenze peggiori.

Sui social sono circolati diversi video della scena, nei quali si vedono momenti concitati e persone trattenute a fatica dagli uomini delle forze dell’ordine.

 

Versioni opposte sull’accaduto

Dal fronte calabrese sarebbero arrivate accuse nei confronti di alcuni tifosi del Palermo, ritenuti responsabili di avere aggredito tesserati e familiari presenti in tribuna. Tra gli episodi segnalati anche momenti di tensione che avrebbero coinvolto i parenti dell’allenatore Alberto Aquilani.

Diversa invece la ricostruzione che trapela dall’ambiente rosanero. Secondo fonti vicine al club siciliano, sarebbe stato proprio il giovane coinvolto nel battibecco ad avere provocato i tifosi e ad avere avuto la reazione più aggressiva dopo la discussione iniziale.

Sempre secondo questa versione, non ci sarebbero stati assalti ai familiari del tecnico del Catanzaro e l’ambulanza vista all’esterno della tribuna sarebbe intervenuta per assistere uno spettatore colto da malore, estraneo alla rissa.

 









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