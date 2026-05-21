Marsala, raid vandalico davanti alle scuole: danneggiate auto e minicar degli studenti a Sappusi

21/05/2026 12:25:00

Mattinata agitata nel quartiere Sappusi, a Marsala, dove diversi studenti hanno trovato le proprie auto vandalizzate all’uscita da scuola. Il raid sarebbe avvenuto nelle aree di parcheggio vicine al Liceo Ruggieri e al Liceo Pascasino.

Secondo le testimonianze raccolte dalla redazione di Tp24, alcuni giovani avrebbero preso di mira soprattutto minicar e piccole auto utilizzate dagli studenti per raggiungere gli istituti scolastici. Diverse vetture avrebbero riportato danni, tra specchietti rotti, graffi e carrozzerie colpite.

La notizia si è diffusa rapidamente tra gli studenti, creando tensione e rabbia nel quartiere. Alcuni ragazzi hanno raccontato di avere trovato le auto danneggiate al termine delle lezioni, mentre altri parlano di gruppi di giovani visti aggirarsi nella zona durante la mattinata.

Al momento non è chiaro quanti siano esattamente i mezzi coinvolti né l’entità complessiva dei danni. Sul posto sarebbero stati richiesti interventi e segnalazioni alle forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili.



