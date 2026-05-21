Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
21/05/2026 12:25:00

Marsala, raid vandalico davanti alle scuole: danneggiate auto e minicar degli studenti a Sappusi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2026/marsala-raid-vandalico-davanti-alle-scuole-danneggiate-auto-e-minicar-degli-studenti-a-sappusi-450.jpg

Mattinata agitata nel quartiere Sappusi, a Marsala, dove diversi studenti hanno trovato le proprie auto vandalizzate all’uscita da scuola. Il raid sarebbe avvenuto nelle aree di parcheggio vicine al Liceo Ruggieri e al Liceo Pascasino.

 

Secondo le testimonianze raccolte dalla redazione di Tp24, alcuni giovani avrebbero preso di mira soprattutto minicar e piccole auto utilizzate dagli studenti per raggiungere gli istituti scolastici. Diverse vetture avrebbero riportato danni, tra specchietti rotti, graffi e carrozzerie colpite.

 

La notizia si è diffusa rapidamente tra gli studenti, creando tensione e rabbia nel quartiere. Alcuni ragazzi hanno raccontato di avere trovato le auto danneggiate al termine delle lezioni, mentre altri parlano di gruppi di giovani visti aggirarsi nella zona durante la mattinata.

 

Al momento non è chiaro quanti siano esattamente i mezzi coinvolti né l’entità complessiva dei danni. Sul posto sarebbero stati richiesti interventi e segnalazioni alle forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili.

 









Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...

Native | 18/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778852926-0-marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio.jpg

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28...

Native | 17/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778859451-0-campagna-fiscale-2026-al-via-il-caf-uil-trapani-spiega-novita-e-scadenze.jpg

Campagna fiscale 2026 al via: il CAF UIL Trapani spiega novità e...