Marsala, minicar vandalizzate davanti alle scuole: arrivano le immagini dei danni

21/05/2026 15:26:00

Portiere forzate, vetri danneggiati, oggetti personali spariti dagli abitacoli. E poi la rabbia, tanta, degli studenti che questa mattina hanno trovato le loro minicar vandalizzate nel quartiere Sappusi, a Marsala. Dopo le prime segnalazioni arrivate alla redazione di Tp24, emergono nuovi dettagli sul raid avvenuto nei pressi del Liceo Ruggieri e del Liceo Pascasino.

Gli studenti ci hanno inviato fotografie che mostrano chiaramente i danni subiti dai mezzi parcheggiati vicino agli istituti scolastici. Nel mirino soprattutto le minicar utilizzate dai ragazzi per andare a scuola: diverse portiere sarebbero state piegate o forzate nel tentativo di aprire i veicoli.

Secondo quanto raccontato dagli stessi studenti, dai mezzi sarebbero stati portati via piccoli oggetti personali, zaini, effetti privati e anche spiccioli lasciati all’interno delle auto. Ma più del valore economico, a colpire è il clima di insicurezza che l’episodio ha provocato tra i giovani e le famiglie.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto le prime testimonianze e avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili del raid vandalico.

Le immagini raccontano una mattinata amara per tanti studenti marsalesi: auto rovinate, sportelli deformati e la sensazione di non poter lasciare il proprio mezzo parcheggiato neppure per poche ore davanti alla scuola.



