Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
21/05/2026 15:26:00

Marsala, minicar vandalizzate davanti alle scuole: arrivano le immagini dei danni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2026/marsala-minicar-vandalizzate-davanti-alle-scuole-arrivano-le-immagini-dei-danni-450.jpg

Portiere forzate, vetri danneggiati, oggetti personali spariti dagli abitacoli. E poi la rabbia, tanta, degli studenti che questa mattina hanno trovato le loro minicar vandalizzate nel quartiere Sappusi, a Marsala. Dopo le prime segnalazioni arrivate alla redazione di Tp24, emergono nuovi dettagli sul raid avvenuto nei pressi del Liceo Ruggieri e del Liceo Pascasino.

 

Gli studenti ci hanno inviato fotografie che mostrano chiaramente i danni subiti dai mezzi parcheggiati vicino agli istituti scolastici. Nel mirino soprattutto le minicar utilizzate dai ragazzi per andare a scuola: diverse portiere sarebbero state piegate o forzate nel tentativo di aprire i veicoli.

 

Secondo quanto raccontato dagli stessi studenti, dai mezzi sarebbero stati portati via piccoli oggetti personali, zaini, effetti privati e anche spiccioli lasciati all’interno delle auto. Ma più del valore economico, a colpire è il clima di insicurezza che l’episodio ha provocato tra i giovani e le famiglie.

 

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto le prime testimonianze e avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili del raid vandalico.

 

Le immagini raccontano una mattinata amara per tanti studenti marsalesi: auto rovinate, sportelli deformati e la sensazione di non poter lasciare il proprio mezzo parcheggiato neppure per poche ore davanti alla scuola.

 

 

 

 

 

 

 









Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...

Native | 18/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778852926-0-marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio.jpg

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28...

Native | 17/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778859451-0-campagna-fiscale-2026-al-via-il-caf-uil-trapani-spiega-novita-e-scadenze.jpg

Campagna fiscale 2026 al via: il CAF UIL Trapani spiega novità e...