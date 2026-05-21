Buongiorno24 del 21 Maggio 2026

21/05/2026 09:12:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e spiegare i fatti più importanti del giorno.

Apriamo dalla cronaca giudiziaria e antimafia. A Palermo scatta un nuovo blitz della Direzione distrettuale antimafia contro il traffico di droga: 26 misure cautelari per due organizzazioni criminali accusate di gestire un vasto traffico di cocaina tra i quartieri palermitani. Tra gli arrestati c’è anche un uomo di Salemi, finito ai domiciliari.

Sempre sul fronte della criminalità organizzata, oggi nuova udienza davanti al Tribunale di Trapani per il processo “Scialandro”, l’inchiesta della Dda che ha ricostruito la riorganizzazione delle famiglie mafiose tra Trapani, Valderice, Custonaci e Paceco. Prosegue il controesame degli investigatori della Dia, mentre debutta il nuovo presidente del collegio giudicante.

Da Castelvetrano arriva poi un’altra operazione che ha fatto molto discutere: scoperto un ippodromo abusivo nelle campagne di Triscina dove, secondo l’accusa, venivano organizzate corse clandestine di cavalli con animali sottoposti a maltrattamenti e doping. Cinque le misure cautelari disposte dal gip di Marsala.

Parleremo anche di sanità, con i nuovi direttori medici nominati negli ospedali di Trapani e Marsala. Mariagrazia Morici guiderà il Sant’Antonio Abate, mentre Giuseppe Morana assumerà la direzione del Paolo Borsellino di Marsala.

Restiamo poi a Mazara del Vallo, dove torna l’allarme sul porto canale. La Capitaneria segnala problemi di sicurezza legati ai fondali e al mancato dragaggio, mentre da anni si attendono interventi strutturali per il bacino portuale.

Spazio anche alla politica siciliana, con il rush finale verso le amministrative. I leader nazionali arrivano nell’Isola per sostenere i candidati: oggi Matteo Salvini, domani Giuseppe Conte. Sullo sfondo le tensioni nel centrosinistra e il confronto sul cosiddetto “campo largo”, nonchè le divisioni nel centrodestra.

E ancora economia e imprese, con il duro affondo di Sicindustria contro il governo Schifani sul tema delle energie rinnovabili. Gli industriali chiedono risposte immediate e parlano apertamente di un rapporto ormai incrinato con la Regione.

Infine la cronaca da Catania, con una vicenda drammatica che ha scosso l’opinione pubblica: una dodicenne sarebbe stata vittima di violenze e maltrattamenti. Arrestati la madre e il compagno. La ragazzina e i fratellini sono stati allontanati dalla famiglia.

Questi e altri temi oggi a Buongiorno24, la nostra diretta quotidiana per sapere e capire i fatti del giorno, ogni mattina su Tp24.it, sui social e in diretta radio su Rmc 101.



