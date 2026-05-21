Trapani, l’Ospizio Marino abbandonato: un secolo di storia e assistenza

21/05/2026 06:00:00

Ci sono edifici che raccontano più di uno stile architettonico. Raccontano un’idea di società.

Un modo di intendere il welfare, la beneficenza, perfino il rapporto tra salute e paesaggio.

L’ex Ospizio Marino “Sieri Pepoli” - così come la Casa della Fanciulla - adagiati tra il centro storico e l’area del Ronciglio, sono tra le testimonianze più potenti di quella Trapani che per circa tre secoli, tra la fine del '600 ed i primi del '900, cercava di costruire modernità attraverso l’assistenza ai più fragili.

Testimonianze che sopravvivono nel silenzio dell’abbandono, consumati dal tempo, dai vandalismi e dall’assenza di una prospettiva politica territoriale.

Per questo la sezione trapanese di Italia Nostra ha deciso di rilanciare il dibattito sul loro recupero con il convegno “Salviamo la Casa della Fanciulla e l’Ospizio Marino”, in programma il 28 maggio al Complesso San Domenico.

Ma prima ancora che una questione urbanistica e monumentale, quella dei due edifici è una questione storica e culturale.

L’Ospizio Marino nacque in un momento preciso della storia europea: quando medicina, igienismo e architettura iniziarono a dialogare profondamente.

Tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, si diffuse infatti la convinzione scientifica che il clima marino, l’esposizione al sole e l’aria iodica potessero curare patologie infantili come rachitismo, tubercolosi ossea e malattie respiratorie.

In tutta Italia sorsero così ospizi marini e colonie costiere: edifici progettati non solo per ospitare, ma per guarire.

Trapani, con il suo clima temperato e il paesaggio sospeso tra saline e mare aperto, appariva un luogo ideale.

Fu il barone Antonio Sieri Pepoli di San Teodoro, esponente di una delle famiglie più influenti della città, che nel 1906 trasformò questa intuizione in realtà.

Nel suo testamento lasciò una cospicua parte del patrimonio per la costruzione di un ospedale destinato ai bambini poveri. Non un semplice ricovero, ma una struttura moderna, capace di garantire cure e dignità a chi non aveva mezzi.

L’area scelta fu l’isolotto del Ronciglio, di fronte all'isola Zavorra, allora quasi completamente isolato dalla città e raggiungibile soprattutto via mare.

Una posizione non casuale: lontano dal tessuto urbano, immerso nella ventilazione marina e nel silenzio delle saline, quel luogo incarnava perfettamente l’idea terapeutica del tempo, fondata sulla climatoterapia e sull’elioterapia.

Nel 1911 il concorso per il progetto venne vinto dall’ingegnere Giuseppe Manzo, autore di numerosi edifici Liberty a Trapani. Per l’Ospizio, però, Manzo scelse un linguaggio completamente diverso. Niente decorazioni floreali o slanci ornamentali: qui prevale un neoclassicismo austero e rigoroso, quasi ospedaliero, pensato per trasmettere ordine, disciplina e solidità istituzionale.

L’impianto originario era innovativo. La struttura aveva una forma “a tridente”, con tre padiglioni distinti collegati da un corpo centrale. Ogni spazio rispondeva a precise esigenze mediche e sanitarie. I bambini venivano separati in base alle condizioni cliniche: malati contagiosi, degenti in via di guarigione e convalescenti non potevano mescolarsi. Anche la divisione tra maschi e femmine era rigorosa.

Le camere, generalmente da sei posti letto, erano orientate verso mezzogiorno per sfruttare il più possibile la luce solare. Ampie verande consentivano di spostare i letti all’aperto durante le ore più favorevoli, seguendo i principi dell’elioterapia. Tutta la progettazione era pensata per mettere il paesaggio al servizio della cura: sole, vento, aria salmastra e mare diventavano parte integrante della terapia.

Negli anni successivi il complesso si ampliò con nuovi padiglioni, modificando la struttura originaria e assumendo una conformazione più articolata, quasi a ferro di cavallo. Oltre alle degenze, trovavano posto ambulatori, lavanderie, cucine, locali di sterilizzazione, cappella e alloggi per le suore che seguivano i bambini.

L’Ospizio attraversò quasi tutto il Novecento cambiando funzione, ma mantenendo una forte vocazione sociale.

Dopo la stagione sanitaria, divenne struttura assistenziale per minori disagiati, orfani e bambini abbandonati. Successivamente fu trasformato in casa di riposo per anziani indigenti, continuando a rappresentare un presidio di accoglienza per le fragilità della città.

La sua storia segue dunque le trasformazioni della società italiana: dalla filantropia aristocratica alla sanità pubblica, dall’assistenza agli anziani fino alle nuove emergenze sociali contemporanee.

Poi arrivò il declino. Che non fu soltanto architettonico, ma anche amministrativo, politico e sociale.

L’ex struttura assistenziale faceva parte dell’Ipab “Residence Marino”, ente che amministrava non soltanto il complesso del Ronciglio ma anche un patrimonio immobiliare e produttivo molto ampio. Tra i beni figuravano infatti anche 21 ettari di vasche salanti che circondano l’Ospizio, per anni affittate alla Sosalt della famiglia d’Alì, oltre alla stessa Casa della Fanciulla di via Orfane.

Nel 2014, nel pieno dell’emergenza migratoria e della trasformazione di hotel, residence e strutture assistenziali in centri di accoglienza per richiedenti asilo, anche il Residence Marino venne riconvertito parzialmente all’accoglienza dei migranti.

L’arrivo dei finanziamenti per l’accoglienza non bastò però a salvare i conti dell’ente. Il Residence Marino continuò ad accumulare debiti fino ad arrivare a una situazione finanziaria considerata insostenibile: circa 2,5 milioni di euro tra stipendi arretrati e fornitori non pagati.

Fu a quel punto che la Regione Siciliana decise di avviare la liquidazione delle Ipab in perdita.

Nel 2016 un decreto di estinzione dispose la chiusura del Residence Marino, prevedendo il trasferimento del patrimonio e del personale al Comune di Trapani.

Ma il passaggio si trasformò immediatamente in uno scontro istituzionale. L’amministrazione, guidata allora dal sindaco Vito Damiano, presentò ricorso al Tar contro il provvedimento regionale. Il tribunale amministrativo accolse il ricorso, sospendendo di fatto l’estinzione dell’Ipab e prolungando una fase di stallo che avrebbe aggravato ulteriormente la crisi economica dell’ente.

Nel frattempo i debiti continuarono a crescere e decine di lavoratori rimasero senza stipendi.

Una vicenda che racconta un altro tipo di incuria: quella contemporanea. Non soltanto muri lasciati al degrado, ma istituzioni pubbliche incapaci di trovare una soluzione per patrimoni collettivi, lavoratori e servizi sociali.

Da quel momento, il complesso precipitò nell’abbandono. Saccheggi, incendi, furti di infissi e impianti hanno devastato gli interni.

La stessa sorte è toccata alla Casa della Fanciulla.

Sembra un contrappasso al contrario: due istituzioni concepite e "vissute" per fare del bene al prossimo, ora sembrano relitti urbani.

Eppure, nonostante il degrado, continuano a possedere una forza simbolica straordinaria. Perché raccontano una stagione in cui l’architettura pubblica veniva concepita come strumento di emancipazione sociale.

"L’Ospizio Marino e la Casa della Fanciulla, negli ultimi anni sono stati vandalizzati più volte, depredati e parzialmente incendiati", ricorda Antonino Pellegrino, presidente di Italia Nostra Trapani, "È opportuno che la Regione ripiani gli eventuali debiti e ripristini i due immobili per affidarli all’Ente più prossimo che potrà curarne la gestione".

Per Italia Nostra il recupero deve avere un indirizzo preciso: non deve tradursi in una semplice operazione immobiliare, ma in una restituzione alla collettività.

Si immagina per la Casa della Fanciulla un centro di relazioni sociali e culturali; per l’Ospizio Marino, invece, una funzione universitaria e scientifica legata al mare, alla biologia marina e allo studio dell’ambiente lagunare.

"La proposta del recupero, meglio riuso adattivo, dei due edifici storici è un atto culturale e di civiltà – sottolinea l’architetta Maria Antonietta Castagna, vicepresidente di Italia Nostra Trapani – È un voler dimostrare che la bellezza e la memoria dei nostri luoghi non vanno museificate, né abbandonate, ma abitate e reinventate. Un vecchio edificio non è “vuoto a perdere”, ma uno scrigno di memoria che aspetta solo di tornare ad abitare il presente".

E forse è proprio questo il punto più doloroso della vicenda: l’Ospizio Marino e la Casa della Fanciulla non sono soltanto edifici abbandonati.

Sono lo specchio di ciò che Trapani decide di ricordare e di ciò che invece lascia lentamente scomparire.

Dentro quei corridoi devastati non ci sono soltanto muri scrostati e finestre divelte: c’è la memoria di una città che un tempo investiva sui poveri, sui bambini malati, sugli ultimi, trasformando perfino l’architettura in uno strumento di cura e dignità sociale.

Oggi, mentre il vento del mare attraversa stanze vuote e padiglioni vandalizzati, impone una domanda che ci riguarda tutti: cosa diventa una comunità quando perde i luoghi che custodiscono la propria coscienza civile?

Perché il rischio vero non è soltanto il crollo fisico di due immobili storici. Il rischio è abituarsi all’abbandono.

Considerare normale che patrimoni pubblici di enorme valore vengano lasciati marcire fino a diventare irrecuperabili. Accettare che il degrado sia più forte della memoria.

Eppure, l’Ospizio Marino continua ancora oggi a lanciare un messaggio potentissimo.

Ricorda che Trapani, nel momento migliore della propria storia civile, aveva saputo immaginare un futuro fondato sull’assistenza, sulla conoscenza, sulla solidarietà.

Salvare questi luoghi, allora, non significa soltanto restaurare muri. Significa decidere che la città non vuole rinunciare alla propria anima.



















