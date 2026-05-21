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» Animali & Ambiente
21/05/2026 13:45:00

Marsala: "Porgi una Zampa", gli Interact Club locale e Trapani-Erice aiutano il canile municipale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2026/1779363003-0-marsala-porgi-una-zampa-gli-interact-club-locale-e-trapani-erice-aiutano-il-canile-municipale.jpg

Un gesto concreto di solidarietà e attenzione verso gli animali più fragili. Domenica 17 maggio i giovani dell’Interact Club Marsala e dell’Interact Club Trapani-Erice hanno consegnato al Canile Municipale di Marsala una donazione composta da croccantini e farmaci veterinari nell’ambito del progetto “Porgi una Zampa”.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra i due club, gemellati da quattro anni, con l’obiettivo di trasformare l’impegno sociale dei ragazzi in un aiuto concreto per gli animali ospitati nella struttura, molti dei quali in attesa di adozione.

 

La consegna del materiale è avvenuta alla presenza dei presidenti dei due club, Federico Canova e Vincenzo Strazzera, che hanno affidato la donazione ai volontari impegnati quotidianamente nella gestione del canile municipale.

Presente anche Maurizio Cimiotta, delegato del Rotary Club Marsala per l’Interact, che ha sottolineato il valore educativo e sociale dell’iniziativa. Con lui anche Mimmo Strazzera, che ha accompagnato i ragazzi dell’Interact Club Trapani-Erice.

 

“Si tratta di un gesto che ci rende orgogliosi – ha dichiarato Maurizio Cimiotta –. Questo è il Rotary che vogliamo: giovani che non si limitano a immaginare un mondo migliore, ma scelgono di costruirlo concretamente, un progetto alla volta, una zampa alla volta”.

 









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