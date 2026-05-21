Lo spot elettorale di Grillo: emozionante racconto di un percorso umano e politico
A volte tendiamo a dimenticarlo ma dietro ai sindaci, ai rappresentati delle istituzioni e a chi riveste cariche politiche ci sono persone, storie umane e sentimenti che spesso finiscono per essere oscurati dalla quotidianità e dal burocratese che soffocano la vita pubblica.
Accade così che nel grigiume di una campagna elettorale che non è riuscita a scaldare i cuori di chi si candida ad offrire un’alternativa si manifesti un tocco di umanità che svela l’uomo dietro al personaggio pubblico, i sentimenti e la visione di un Sindaco che ha dimostrato un grande amore per la nostra città.
Per chi non conoscesse Massimo da vicino, lo trovate lì, autentico, nell’umiltà e nella forza che immagini, parole e musica raccontano perfettamente mescolarsi con la visione di un ragazzo con qualche anno di esperienza che non hai mai smesso di sognare in grande per Marsala.
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