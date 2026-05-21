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Elezioni

» Amministrative 2026
21/05/2026 11:45:00

Linda Licari: "Riqualifichiamo la via dei Bagli e la via che collega l’altopiano marsalese con la statale"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2026/1779357114-0-linda-licari-riqualifichiamo-la-via-dei-bagli-e-la-via-che-collega-l-altopiano-marsalese-con-la-statale.jpg

La valorizzazione delle contrade e dei bagli storici di Marsala passa anche dalla riqualificazione delle strade e dei collegamenti con le principali arterie del territorio. È questo il tema al centro del video elettorale di Linda Licari, candidata al Consiglio comunale nella lista del Partito Democratico a sostegno di Andreana Patti sindaca. Nel messaggio, Licari propone la creazione di un circuito culturale ed enogastronomico legato alla “Via dei Bagli”, con l’obiettivo di unire sviluppo turistico, tutela dell’identità locale e miglioramento della viabilità nelle zone dell’altopiano marsalese.

***

Riqualifichiamo la via dei Bagli e la via che collega l’altopiano marsalese con la statale

Dall’altopiano marsalese della zona nord, il punto più alto della nostra città, fino alle periferie Sud: i nostri storici bagli sono un tesoro unico da valorizzare. Vogliamo unire la “Via dei Bagli” in un grande circuito culturale ed enogastronomico che dia valore a ogni contrada. Per fare ciò, serve migliorare la viabilità e i servizi.

Vogliamo riqualificare una strada comunale che collega più facilmente la strada statale a questo altopiano ricco di storia e attività produttive, oggi purtroppo nel degrado e abbandonato, portando turismo e sviluppo.

Alle prossime elezioni, scegli la visione del territorio.

Il 24 e il 25 maggio segna PD e scrivi LICARI per Andreana Patti sindaca 

(Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Linda Licari)









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