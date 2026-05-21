Chiusura campagna elettorale candidata sindaca Andreana Patti

Domani, venerdì 22 maggio, alle ore 22:00, in Piazza della Vittoria (Porta Nuova), è in programma il comizio di chiusura della campagna elettorale della candidata a sindaca di Marsala Andreana Patti.
«Arriviamo a questo momento dopo mesi vissuti tra le persone e per le persone - dichiara Patti - ascoltando storie, raccogliendo emozioni e sentendo crescere, giorno dopo giorno, il desiderio di una Marsala diversa. Non mancate. Tutti in piazza!»
(Messaggio elettorale a pagamento della candidata Sindaca Andreana Patti. Mandatario elettorale Protopapa Luana)