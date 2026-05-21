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Elezioni

» Amministrative 2026
21/05/2026 17:03:00

Chiusura campagna elettorale candidata sindaca Andreana Patti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2026/1779375948-0-chiusura-campagna-elettorale-candidata-sindaca-andreana-patti.jpg

Domani, venerdì 22 maggio, alle ore 22:00, in Piazza della Vittoria (Porta Nuova), è in programma il comizio di chiusura della campagna elettorale della candidata a sindaca di Marsala Andreana Patti.

«Arriviamo a questo momento dopo mesi vissuti tra le persone e per le persone - dichiara Patti - ascoltando storie, raccogliendo emozioni e sentendo crescere, giorno dopo giorno, il desiderio di una Marsala diversa. Non mancate. Tutti in piazza!»

(Messaggio elettorale a pagamento della candidata Sindaca Andreana Patti. Mandatario elettorale Protopapa Luana)  









Native | 20/05/2026
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