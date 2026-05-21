Andreana Patti: "Marsala, turismo tutto l’anno"

Andreana Patti, candidata sindaca di Marsala, propone nel video un progetto per trasformare la città in una destinazione turistica da vivere tutto l’anno, valorizzando cultura, enogastronomia, mare, archeologia e accoglienza.
"Tutti parlano di destagionalizzare il turismo e rendere Marsala più attrattiva. Noi vogliamo spiegare davvero come farlo.
Non deve essere soltanto un luogo da visitare, ma un’esperienza da vivere tutto l’anno: come città del vino, del sale, del vento, degli sport legati al mare, delle cave e dell’archeologia, custode di una storia straordinaria.
Da qui vogliamo partire, creando sinergie con realtà come il Museo Baglio Anselmi e valorizzando meraviglie come la Marsala sotterranea, a cominciare dalla chiesa di Santo Stefano.
Vogliamo aprirci a mostre, rassegne e festival di ampio respiro, dando forza a ciò che già esiste: dal 38° Parallelo al “Il Mare colore dei libri”, fino al Festival del Giornalismo.
Marsala deve diventare un grande hub culturale ed enogastronomico, dove cantine, ristoranti, percorsi turistici, trasporti, arte, natura e percorsi religiosi parlino la stessa lingua: quella dell’eccellenza.
Ma per essere davvero turistica, deve essere prima di tutto accogliente: pulita, percorribile, illuminata e sicura.
Passiamo dalle parole ai fatti. Trasformiamola in una destinazione da scegliere sempre".
(Messaggio elettorale a pagamento della candidata Sindaca Andreana Patti. Mandatario elettorale Protopapa Luana)
Il video di Linda Licari, candidata al Consiglio comunale di Marsala nella lista del Partito Democratico a sostegno di Andreana Patti sindaca.
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