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» Amministrative 2026
21/05/2026 15:04:00

Andreana Patti: "Marsala, turismo tutto l’anno"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2026/1779368844-0-andreana-patti-marsala-turismo-tutto-l-anno.png

Andreana Patti, candidata sindaca di Marsala, propone nel video un progetto per trasformare la città in una destinazione turistica da vivere tutto l’anno, valorizzando cultura, enogastronomia, mare, archeologia e accoglienza.

"Tutti parlano di destagionalizzare il turismo e rendere Marsala più attrattiva. Noi vogliamo spiegare davvero come farlo.
Non deve essere soltanto un luogo da visitare, ma un’esperienza da vivere tutto l’anno: come città del vino, del sale, del vento, degli sport legati al mare, delle cave e dell’archeologia, custode di una storia straordinaria.
Da qui vogliamo partire, creando sinergie con realtà come il Museo Baglio Anselmi e valorizzando meraviglie come la Marsala sotterranea, a cominciare dalla chiesa di Santo Stefano.
Vogliamo aprirci a mostre, rassegne e festival di ampio respiro, dando forza a ciò che già esiste: dal 38° Parallelo al “Il Mare colore dei libri”, fino al Festival del Giornalismo.
Marsala deve diventare un grande hub culturale ed enogastronomico, dove cantine, ristoranti, percorsi turistici, trasporti, arte, natura e percorsi religiosi parlino la stessa lingua: quella dell’eccellenza.
Ma per essere davvero turistica, deve essere prima di tutto accogliente: pulita, percorribile, illuminata e sicura.
Passiamo dalle parole ai fatti. Trasformiamola in una destinazione da scegliere sempre".

(Messaggio elettorale a pagamento della candidata Sindaca Andreana Patti. Mandatario elettorale Protopapa Luana) 









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