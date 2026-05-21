Andreana Patti: "Marsala, turismo tutto l’anno"

21/05/2026 15:04:00

Andreana Patti, candidata sindaca di Marsala, propone nel video un progetto per trasformare la città in una destinazione turistica da vivere tutto l’anno, valorizzando cultura, enogastronomia, mare, archeologia e accoglienza.

"Tutti parlano di destagionalizzare il turismo e rendere Marsala più attrattiva. Noi vogliamo spiegare davvero come farlo.

Non deve essere soltanto un luogo da visitare, ma un’esperienza da vivere tutto l’anno: come città del vino, del sale, del vento, degli sport legati al mare, delle cave e dell’archeologia, custode di una storia straordinaria.

Da qui vogliamo partire, creando sinergie con realtà come il Museo Baglio Anselmi e valorizzando meraviglie come la Marsala sotterranea, a cominciare dalla chiesa di Santo Stefano.

Vogliamo aprirci a mostre, rassegne e festival di ampio respiro, dando forza a ciò che già esiste: dal 38° Parallelo al “Il Mare colore dei libri”, fino al Festival del Giornalismo.

Marsala deve diventare un grande hub culturale ed enogastronomico, dove cantine, ristoranti, percorsi turistici, trasporti, arte, natura e percorsi religiosi parlino la stessa lingua: quella dell’eccellenza.

Ma per essere davvero turistica, deve essere prima di tutto accogliente: pulita, percorribile, illuminata e sicura.

Passiamo dalle parole ai fatti. Trasformiamola in una destinazione da scegliere sempre".

(Messaggio elettorale a pagamento della candidata Sindaca Andreana Patti. Mandatario elettorale Protopapa Luana)



