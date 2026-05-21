Alagna: “La vostra fiducia, senza risparmiarmi mai”.

21/05/2026 09:33:00

Questa non è stata solo una campagna elettorale. È stata una storia vissuta insieme.



In queste settimane ho riabbracciato vecchi amici e guardato negli occhi nuovi sostenitori. Ho ascoltato giovani, famiglie, persone straordinarie che difendono l'amore per questa terra e che, giustamente, pretendono risposte.

Ho stretto mani che parlavano da sole. Ho incrociato sguardi carichi di speranza.



È verso ognuno di voi che sento il dovere profondo di dedicare ogni mia energia in consiglio comunale. Se mi confermerete la vostra fiducia, lo farò con serietà assoluta, senza risparmiarmi mai. Chi mi conosce sa che sono di poche parole ma che ci sono sempre, nel concreto, quando è necessario.



La politica, quella autentica, non crea distanza, ma entra nelle case, nelle vite delle persone con rispetto e con umiltà. E lo fa tutti i giorni, non solo nel periodo pre-elettorale.



Domani si chiude la campagna elettorale. Da questo momento la parola torna ai cittadini, che con il proprio voto esercitano il diritto e la responsabilità più alta della vita democratica.

Il voto non è soltanto una croce su una scheda.

È dire: io ci sono. E non restare spettatori.



Domenica e lunedì andiamo tutti a votare.

Perché il futuro non aspetta. E il momento di sceglierlo è adesso.



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