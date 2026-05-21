"Un'insolita domenica": Donnafugata rinnova Cantine Aperte tra vino, arte e convivialità

21/05/2026 19:15:00

Domenica 31 maggio torna l’appuntamento con Cantine Aperte, ma quest’anno Donnafugata sceglie di reinterpretare l’evento con un format originale e diffuso dal titolo “Un’insolita domenica”, pensato per vivere il vino in modo più libero, creativo e conviviale.

L’esperienza coinvolgerà tre luoghi simbolo dell’azienda: le Cantine Storiche di Marsala, i paesaggi vulcanici di Randazzo e la Tenuta di Vittoria ad Acate, trasformati per l’occasione in percorsi all’aperto tra degustazioni, musica, arte e abbinamenti gastronomici sorprendenti.

Il cuore dell’evento sarà un walk-around tasting che permetterà ai visitatori di degustare una selezione di vini Donnafugata, comprese alcune annate storiche fuori commercio, accompagnate da pizze d’autore realizzate con ingredienti del territorio.

Protagonisti della giornata saranno gli “Insoliti Rossi”, interpretati come vini versatili e adatti anche alla bella stagione, insieme al celebre Ben Ryé, protagonista di originali abbinamenti salati che puntano a superare i tradizionali schemi della degustazione.

La musica accompagnerà l’intera giornata con dj set pensati per creare un’atmosfera rilassata e conviviale, mentre ai più piccoli saranno dedicati spazi e attività curate da animatori professionisti.

Tra le iniziative in programma anche il laboratorio “Degustazione Creativa”, un’esperienza ludica che invita gli ospiti a raccontare il vino attraverso emozioni, immagini, parole e disegni, ispirandosi all’universo illustrato delle etichette Donnafugata.

Alle Cantine Storiche di Marsala sarà inoltre presentata al pubblico la nuova Art Gallery Donnafugata, percorso permanente dedicato al dialogo tra vino e arte attraverso le opere di Stefano Vitale, autore delle iconiche immagini che caratterizzano i vini dell’azienda.

Nell’Art Gallery, così come nelle tenute di Vittoria e Randazzo, sarà proiettato il cortometraggio “Pranzo di Famiglia”, racconto dell’identità aziendale attraverso il tema della convivialità e del dialogo tra generazioni.

A Randazzo, nel territorio dell’Etna, i visitatori potranno partecipare a tour guidati tra vigneti vulcanici e paesaggi montani immersi nella natura. Ad Acate, invece, il percorso si svilupperà tra vigne, giardini aromatici e profumi mediterranei, in un contesto pensato per favorire relax e condivisione.

La giornata sarà anche un’occasione per raccontare l’impegno dell’azienda sul fronte della sostenibilità e dell’innovazione, tra pratiche green, tecnologie eco-friendly e una visione contemporanea del mondo del vino.

Un evento pensato per chi ama lasciarsi sorprendere e vivere il vino come esperienza da condividere, tra emozioni, territorio e creatività.



