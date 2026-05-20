Stragi del '92 e '93, un talk ad Alcamo per raccontare il ruolo della città

20/05/2026 09:48:00

Sabato 23 maggio, nell'anniversario della strage di Capaci, podcast live e dibattito sul coinvolgimento del mandamento alcamese nella stagione stragista di Cosa Nostra

Sabato 23 maggio 2026, a partire dalle 17, il Castello dei Conti di Modica di Alcamo ospita "Il ruolo di Alcamo nelle stragi del 1992 e del 1993", un evento che ricostruisce il coinvolgimento del territorio alcamese nella stagione degli attentati di Cosa Nostra. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Alcamo e dall'associazione Circle Beluga. Ingresso gratuito.

La scelta della data non è casuale. Il 23 maggio 1992, circa 500 chili di tritolo fecero saltare l'autostrada A29 all'altezza di Capaci, uccidendo il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Fu l'inizio di una serie di attentati che sconvolsero l'Italia. Alcamo, mandamento storicamente legato ai corleonesi di Totò Riina, ebbe un ruolo in quella stagione: da queste strade transitarono uomini, armi e ordini.

Il programma

L'evento si apre alle 17 con un podcast live a cura di Claudio e Danilo Ferrara, dedicato alle radici del mandamento mafioso alcamese. Alle 17:30 il dibattito, introdotto dai saluti istituzionali del sindaco di Alcamo Domenico Surdi e moderato dalla giornalista Rosalba Virone.

I relatori

Al talk intervengono Gabriele Paci, Procuratore Capo di Trapani, che ha coordinato indagini sul coinvolgimento della mafia trapanese nelle stragi; Giuseppe Pipitone, giornalista de Il Fatto Quotidiano, in collegamento; Stefano Maria Bianchi, inviato Rai e autore di inchieste sulle collusioni tra mafia e istituzioni; Rino Giacalone, direttore di Alqamah.it e voce storica dell'antimafia trapanese.

Dove e quando

Castello dei Conti di Modica, Alcamo. Sabato 23 maggio 2026, ore 17. Ingresso gratuito.



