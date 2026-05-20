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Politica

» Vivavoce
20/05/2026 10:00:00

Levanzo, Fratelli d’Italia chiede un servizio anagrafe stabile sull’isola

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779256720-0-levanzo-fratelli-d-italia-chiede-un-servizio-anagrafe-stabile-sull-isola.jpg

Fratelli d’Italia Isole Egadi, Circolo “La Frontiera”, interviene sui disservizi che riguardano Levanzo e chiede al Comune di Favignana l’attivazione di un servizio anagrafe stabile nella delegazione comunale dell’isola.

 

“Levanzo non può essere abbandonata”, afferma il circolo, denunciando le difficoltà dei residenti, costretti a spostarsi a Favignana anche per pratiche ordinarie come il rilascio di certificati, il rinnovo della carta d’identità e altri documenti amministrativi.

 

Secondo Fratelli d’Italia, “è assurdo e inaccettabile che, nonostante sull’isola sia presente una delegazione comunale, i cittadini di Levanzo siano costretti a recarsi a Favignana anche per servizi basilari”.

 

Il circolo sottolinea come la situazione penalizzi soprattutto anziani, famiglie e residenti che vivono quotidianamente i problemi legati all’insularità. “Non è tollerabile che una comunità isolana venga lasciata senza un servizio pubblico minimo, costringendo i residenti a spostamenti continui, con costi economici e difficoltà logistiche che spesso diventano insormontabili”.

 

La richiesta rivolta al sindaco e all’amministrazione comunale di Favignana è quella di garantire la presenza di un impiegato comunale addetto all’anagrafe almeno una volta a settimana nella delegazione di Levanzo.

“Non servono promesse o passerelle politiche. Servono risposte serie, presenza dello Stato e tutela dei diritti dei cittadini”, afferma Fratelli d’Italia.

Per il circolo “La Frontiera”, “Levanzo non può essere considerata una comunità di serie B. Chi vive nelle isole minori ha diritto agli stessi servizi e alla stessa dignità amministrativa di qualsiasi altro cittadino”.









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