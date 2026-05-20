Selinunte celebra il World Bee Day con un laboratorio per bambini tra api e miti

20/05/2026 08:57:00

Oggi tre turni gratuiti al Parco archeologico. La raccontatrice Alessia Franco guida i più piccoli alla scoperta dell'ape nera sicula tra Zeus, la ninfa Melissa e Apollo

Oggi, mercoledì 20 maggio, il Parco archeologico di Selinunte celebra il World Bee Day — la giornata mondiale delle api istituita dalla FAO nel 2017 — con "Il racconto segreto delle api di Selinunte", un laboratorio narrativo gratuito pensato per bambine e bambini.

L'ape nera sicula

Il Parco diretto da Felice Crescente non custodisce solo templi e rovine millenarie. Nella macchia mediterranea che circonda l'area archeologica vive l'ape nera sicula, specie autoctona rara, simbolo di biodiversità. È a partire da questa presenza che CoopCulture ha organizzato la giornata, con l'obiettivo di sensibilizzare i più piccoli sul ruolo delle api nella salvaguardia degli ecosistemi.

Il laboratorio

Il racconto, curato dalla raccontatrice Alessia Franco, intreccia mito e natura: le api nere di Selinunte incontrano Zeus Meilichios — "dolce come il miele" — la ninfa Melissa e Apollo. I bambini non saranno semplici ascoltatori: attraverso un puzzle di personaggi, simboli e parole costruiranno la storia pezzo dopo pezzo.

Tre i turni previsti: alle 9.00, alle 10.30 e alle 12.00.

Info — Parco archeologico di Selinunte. Partecipazione gratuita. Dettagli su www.coopculture.it.



