Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Tempo libero
20/05/2026 08:57:00

Selinunte celebra il World Bee Day con un laboratorio per bambini tra api e miti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779260306-0-selinunte-celebra-il-world-bee-day-con-un-laboratorio-per-bambini-tra-api-e-miti.jpg

Oggi tre turni gratuiti al Parco archeologico. La raccontatrice Alessia Franco guida i più piccoli alla scoperta dell'ape nera sicula tra Zeus, la ninfa Melissa e Apollo

Oggi, mercoledì 20 maggio, il Parco archeologico di Selinunte celebra il World Bee Day — la giornata mondiale delle api istituita dalla FAO nel 2017 — con "Il racconto segreto delle api di Selinunte", un laboratorio narrativo gratuito pensato per bambine e bambini.

L'ape nera sicula

Il Parco diretto da Felice Crescente non custodisce solo templi e rovine millenarie. Nella macchia mediterranea che circonda l'area archeologica vive l'ape nera sicula, specie autoctona rara, simbolo di biodiversità. È a partire da questa presenza che CoopCulture ha organizzato la giornata, con l'obiettivo di sensibilizzare i più piccoli sul ruolo delle api nella salvaguardia degli ecosistemi.

Il laboratorio

Il racconto, curato dalla raccontatrice Alessia Franco, intreccia mito e natura: le api nere di Selinunte incontrano Zeus Meilichios — "dolce come il miele" — la ninfa Melissa e Apollo. I bambini non saranno semplici ascoltatori: attraverso un puzzle di personaggi, simboli e parole costruiranno la storia pezzo dopo pezzo.

Tre i turni previsti: alle 9.00, alle 10.30 e alle 12.00.

Info — Parco archeologico di Selinunte. Partecipazione gratuita. Dettagli su www.coopculture.it.









Native | 18/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778852926-0-marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio.jpg

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28...

Native | 17/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778859451-0-campagna-fiscale-2026-al-via-il-caf-uil-trapani-spiega-novita-e-scadenze.jpg

Campagna fiscale 2026 al via: il CAF UIL Trapani spiega novità e...

Native | 16/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-05-2026/1778600046-0-essepiauto-oltre-160-auto-usate-con-sconti-fino-a-8-000-euro.jpg

Essepiauto, oltre 160 auto usate con sconti fino a 8.000 euro