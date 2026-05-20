Festival Florio 2026, Favignana accoglie musica, teatro e cultura

20/05/2026 09:44:00

Favignana si prepara ad accogliere il Festival Florio 2026, uno degli appuntamenti culturali più importanti delle Isole Egadi. La manifestazione, nata nel 2012 e cresciuta negli anni fino a diventare un riferimento per musica, teatro, letteratura e incontri d’autore, si svolgerà dal 28 giugno al 5 luglio 2026, con la direzione artistica del Maestro Giuseppe Scorzelli.

Il cuore del festival sarà ancora una volta l’Ex Stabilimento Florio di Favignana, luogo simbolo dell’isola e della sua memoria storica. Il programma prevede concerti, spettacoli teatrali, dialoghi con artisti e scrittori, masterclass, degustazioni e appuntamenti dedicati anche ai più giovani. Alcuni eventi si terranno inoltre a Marettimo e Levanzo, confermando la dimensione pienamente egadina della rassegna.

Ad aprire il Festival Florio sarà, domenica 28 giugno alle 21.30, la consegna del Premio Favignana per il Teatro a Leo Gullotta. Il riconoscimento viene assegnato a personalità che si sono distinte non solo per il valore artistico, ma anche per l’impegno civile. Gullotta sarà premiato per una carriera attraversata con naturalezza tra cinema, televisione e teatro, dal registro comico a quello drammatico.

Il calendario proseguirà con diversi appuntamenti di rilievo. Tra i protagonisti figurano Carlotta Proietti, con uno spettacolo dedicato a Gigi Proietti, Enrico Pieranunzi, che porterà a Favignana un omaggio a Bill Evans e Morricone, Raphaela Gromes e Julian Riem, Marco Morricone, Pietro Adragna e il duo violinistico Manuel e Gianni Burriesci.

Spazio anche agli incontri culturali, alle letture teatrali e ai momenti di approfondimento. Il festival proporrà inoltre degustazioni legate alla tradizione siciliana e ai vini del territorio, con percorsi dedicati a vitigni come Grillo, Catarratto e Marsala, oltre a laboratori sui piatti tipici della cucina trapanese.

La chiusura, domenica 5 luglio alle 21.30, sarà affidata a Giovanni Allevi con “Armonie Invisibili”, un evento pensato come esperienza tra musica, parole e paesaggio. Non un semplice concerto, ma un racconto sonoro in dialogo con la bellezza naturale di Favignana.

Il Festival Florio rappresenta anche un’occasione per vivere l’isola in uno dei periodi più suggestivi dell’estate. Chi programma qualche giorno alle Egadi può consultare la pagina dedicata ai B&B a Favignana e organizzare il soggiorno alternando eventi culturali, centro storico e mare. Per scegliere calette e itinerari balneari è utile anche la guida alle spiagge più belle di Favignana.

Il programma completo e gli aggiornamenti sui singoli appuntamenti sono disponibili sul sito ufficiale del Festival Florio.



