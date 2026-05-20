Giornata della legalità, a Mazara un convegno sul ruolo delle donne contro le mafie

20/05/2026 10:08:00

In occasione della Giornata nazionale della legalità, il Rotary Club Mazara del Vallo organizza il convegno "Semi di memoria, radici di futuro: la forza delle donne contro le mafie". L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle ore 15 presso l'Auditorium "Mario Caruso" di via Bagno. L'evento ha il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo.

Il tema: memoria e ruolo femminile

Il convegno intende ricordare le vittime delle stragi mafiose attraverso una riflessione sul ruolo delle donne nel contrasto alla criminalità organizzata. A moderare l'incontro sarà la psicologa Ivana Calamia.

Gli interventi

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del presidente del Rotary Club Mazara del Vallo, Calogero Giorgi, e del sindaco Salvatore Quinci. Interverranno la psicoterapeuta Graziella Zizzo, la professoressa Francesca Incandela, la dirigente del Commissariato di P.S. Laura Cavasino e l'avvocata Genny Pisciotta. La lettura dei brani sarà a cura della professoressa Virgilia Bello.

Info – Auditorium "Mario Caruso", via Bagno 49, Mazara del Vallo. Sabato 23 maggio 2026, ore 15. Ingresso libero.

Nota: nella locandina l'orario indicato è 17:30, nel testo che mi hai fornito è ore 15. Ho usato l'orario del testo scritto. Confermi o correggo?



