Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
20/05/2026 10:08:00

Giornata della legalità, a Mazara un convegno sul ruolo delle donne contro le mafie

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779264552-0-giornata-della-legalita-a-mazara-un-convegno-sul-ruolo-delle-donne-contro-le-mafie.jpg

In occasione della Giornata nazionale della legalità, il Rotary Club Mazara del Vallo organizza il convegno "Semi di memoria, radici di futuro: la forza delle donne contro le mafie". L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle ore 15 presso l'Auditorium "Mario Caruso" di via Bagno. L'evento ha il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo.

Il tema: memoria e ruolo femminile

Il convegno intende ricordare le vittime delle stragi mafiose attraverso una riflessione sul ruolo delle donne nel contrasto alla criminalità organizzata. A moderare l'incontro sarà la psicologa Ivana Calamia.

Gli interventi

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del presidente del Rotary Club Mazara del Vallo, Calogero Giorgi, e del sindaco Salvatore Quinci. Interverranno la psicoterapeuta Graziella Zizzo, la professoressa Francesca Incandela, la dirigente del Commissariato di P.S. Laura Cavasino e l'avvocata Genny Pisciotta. La lettura dei brani sarà a cura della professoressa Virgilia Bello.

 

Info – Auditorium "Mario Caruso", via Bagno 49, Mazara del Vallo. Sabato 23 maggio 2026, ore 15. Ingresso libero.

 

Nota: nella locandina l'orario indicato è 17:30, nel testo che mi hai fornito è ore 15. Ho usato l'orario del testo scritto. Confermi o correggo?









Native | 18/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778852926-0-marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio.jpg

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28...

Native | 17/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778859451-0-campagna-fiscale-2026-al-via-il-caf-uil-trapani-spiega-novita-e-scadenze.jpg

Campagna fiscale 2026 al via: il CAF UIL Trapani spiega novità e...

Native | 16/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-05-2026/1778600046-0-essepiauto-oltre-160-auto-usate-con-sconti-fino-a-8-000-euro.jpg

Essepiauto, oltre 160 auto usate con sconti fino a 8.000 euro