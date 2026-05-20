Nuovi direttori negli ospedali di Trapani e Marsala

20/05/2026 22:07:00

Cambio ai vertici delle direzioni mediche negli ospedali di Trapani e Marsala. L’Asp di Trapani ha conferito gli incarichi di Direzione medica di presidio ospedaliero DEA di I livello Trapani-Salemi e Marsala, al termine di una procedura di selezione pubblica.

Hanno firmato oggi i contratti con il commissario straordinario dell’Asp Trapani, Mariagrazia Morici e Giuseppe Morana.

Morici guiderà la Direzione medica dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Nata nel 1982 a Castelvetrano, specialista in Igiene e Medicina preventiva, è in servizio all’Asp Trapani dal 2007. Nel corso degli anni ha ricoperto diversi incarichi, tra cui quello di Risk manager e, dal 2024, di direttore medico dell’ospedale di Castelvetrano.

A Marsala, invece, la Direzione medica dell’ospedale Paolo Borsellino sarà affidata a Giuseppe Morana, 58 anni, marsalese, anche lui specialista in Igiene e Medicina preventiva. Morana è in servizio all’Asp dal 2003. In precedenza è stato vice direttore sanitario dell’ospedale di Garbagnate Milanese, responsabile dell’Igiene pubblica prima a Pantelleria e poi per dieci anni a Marsala. Dal 2018 dirigeva l’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo.

Entrambi prenderanno servizio il prossimo 1 giugno.

Il saluto del NurSind a Morana

Sulla nomina di Morana interviene anche il NurSind di Mazara del Vallo, attraverso il dirigente sindacale Giovanni La Grutta, che esprime soddisfazione e formula gli auguri di buon lavoro al nuovo direttore medico del presidio ospedaliero di Marsala.

Il sindacato sottolinea il lavoro svolto da Morana all’ospedale Abele Ajello di Mazara, evidenziando “competenza, merito e valore umano”. Per il NurSind, in questi anni il confronto con Morana è stato improntato a trasparenza e collaborazione, anche su vertenze delicate legate alla tutela del personale sanitario e alla qualità delle cure.

“La Segreteria NurSind – scrive La Grutta – coglie questa occasione per ringraziare pubblicamente il dottor Morana per lo straordinario lavoro svolto a Mazara del Vallo, riconoscendogli una rara professionalità e un altissimo senso istituzionale”.



