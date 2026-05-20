Paceco, gli alunni del Giovanni XXIII in visita all’Ars

20/05/2026 02:00:00

Un’aula diversa dal solito banco di scuola, ma altrettanto formativa: quella dell’Assemblea Regionale Siciliana, ospitata a Palazzo dei Normanni. Qui gli alunni dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Paceco hanno vissuto una giornata di educazione civica tra storia, istituzioni e partecipazione democratica.

Occhi curiosi, domande spontanee e l’emozione di attraversare uno dei luoghi simbolo della politica siciliana hanno accompagnato la visita, organizzata nell’ambito delle attività formative dedicate alla cittadinanza attiva.

I bambini hanno potuto conoscere da vicino il funzionamento dell’Assemblea Regionale Siciliana: come nasce una legge, quale ruolo svolgono i deputati e perché il confronto democratico rappresenta il fondamento della vita istituzionale. Un percorso guidato che ha unito racconto storico e spiegazione pratica delle dinamiche parlamentari.

Ad accogliere la delegazione scolastica è stata la deputata regionale del Cristina Ciminnisi, che ha sottolineato il valore dell’incontro:

«Può esistere un lunedì mattina più bello di questo? Accogliere questi bambini in questo Palazzo e vedere nei loro occhi meraviglia e curiosità è il promemoria più potente che potessi ricevere. Ci ricordano quanto è grande la responsabilità che abbiamo nei loro confronti e per le generazioni future. Sono loro la ragione di tutto».

La deputata ha inoltre ribadito il significato più profondo dell’iniziativa: «Le istituzioni non appartengono ai politici, appartengono a tutti i cittadini e soprattutto ai più piccoli. Il nostro compito è tenerle aperte e accessibili. Un ringraziamento alla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana e agli insegnanti dell’Istituto Giovanni XXIII per l’impegno nel promuovere questo percorso di cittadinanza attiva». Un’esperienza che, tra storia e presente, ha trasformato una visita scolastica in una lezione viva di democrazia, lasciando nei giovani partecipanti il senso concreto di ciò che significa partecipare alla vita delle istituzioni.



