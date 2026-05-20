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» Native
20/05/2026 17:10:00

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei Carabinieri incontra gli studenti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

Venerdì 22 maggio dimostrazioni, attività divulgative e testimonianze da parte dei Carabinieri di Trapani per gli alunni delle Egadi. L'iniziativa a ridosso dell'anniversario della strage di Capaci.
 

Venerdì 22 maggio, dalle 10 del mattino, piazza Marina a Favignana, l'Arma dei Carabinieri porta in piazza l'evento "Un giorno da Carabiniere – Noi sentinelle del domani", una mattinata pensata per i ragazzi delle scuole di Favignana.


Cosa succederà in piazza
Gli studenti potranno toccare con mano quello che di solito vedono solo passando davanti alla caserma: i mezzi operativi, le moto, le dotazioni. Ci saranno dimostrazioni pratiche delle attività quotidiane dell'Arma, dalla perlustrazione del territorio alla tutela ambientale, tema particolarmente sentito in un arcipelago che ospita l'area marina protetta più grande d'Europa.


Perché proprio il 22 maggio
La data non è casuale. Il giorno dopo, il 23 maggio, ricorre il 34° anniversario della strage di Capaci, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

A Favignana il ricordo passa attraverso qualcosa di concreto: far vedere ai ragazzi chi sono le persone dietro la divisa e cosa significa stare dalla parte della legalità, ogni giorno, anche su un'isola.
 

«Quello di venerdì sarà un importante momento dedicato soprattutto agli alunni delle nostre isole. Ringrazio l’Arma dei Carabinieri per aver voluto organizzare questo significativo momento che coincide con l’anniversario della strage di Capaci. Sarà una giornata importante per tutta la nostra comunità.», ha dichiarato il sindaco di Favignana Giuseppe Pagoto.
 

Piazza Marina, Favignana. Venerdì 22 maggio, ore 10. Aperto alla cittadinanza.

 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente, il Comune di Favignana. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









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