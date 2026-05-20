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Cronaca

» Giudiziaria
20/05/2026 08:42:00

Marijuana in casa: definitiva la condanna per un marsalese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-05-2026/marijuana-in-casa-definitiva-la-condanna-per-un-marsalese-450.jpg

È diventata definitiva la condanna del 47enne marsalese Girolamo Davide Genna per detenzione di sostanza stupefacente, nello specifico marijuana.

 

La settima sezione penale della Corte di Cassazione ha infatti dichiarato “inammissibile” il ricorso presentato dalla difesa contro la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Palermo, che l’1 luglio 2025 aveva confermato la condanna pronunciata con rito abbreviato dal gup del Tribunale di Marsala.

 

Davanti alla Suprema Corte, i legali dell’imputato avevano contestato un presunto “vizio di motivazione circa il trattamento sanzionatorio”, sostenendo che si trattasse di una quantità modesta di sostanza stupefacente.

 

Ma gli ermellini hanno respinto la tesi difensiva, evidenziando come quella contestazione non fosse stata sollevata nel giudizio d’appello. In secondo grado, infatti, “la difesa aveva contestato la sola sussistenza della finalità di spaccio”, si legge nel provvedimento della Cassazione.

 

Ritenendo quindi il ricorso inammissibile, la Suprema Corte ha disposto anche la condanna di Genna al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3 mila euro alla Cassa delle ammende.









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