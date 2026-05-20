Marsala 2026,  Lo Curto: "Deve vincere Giulia Adamo che realizza senza false promesse"

20/05/2026 10:44:00

La commissaria provinciale della Lega, Eleonora Lo Curto, replica alle dichiarazioni di Angelo Bonelli, portavoce nazionale di Europa Verde, riguardo alla mancata tutela della Riserva dello Stagnone di Marsala, da parte della Regione Siciliana.

Ecco le parole della Lo Curto: "Le dichiarazioni di Bonelli venuto a sostenere la Patti risuonano come una dichiarazione di guerra contro tutti gli operatori turistici, le associazioni sportive e le imprese economiche che in questi anni hanno investito nella zona nord e lagunare dello Stagnone di Marsala. Faccio appello a tutti i cittadini e in particolare a tutti coloro che sognano di veder decollare il turismo e il turismo sportivo a Marsala di non votare per chi opporrà un secco no a tutto ciò che parla di sviluppo economico. Ma vi è di più le parole di Bonelli svelano in modo chiaro come la Patti non abbia affatto un programma chiaro e menta sapendo di mentire a proposito del suo presunto civismo. Lei è la candidata della sinistra e dell'inciucio con pezzi della destra che ha raccolto pur di vincere e che stanno con lei pur di occupare una poltrona. A Marsala deve vincere il buon governo, deve vincere Giulia Adamo che realizza senza false promesse e che potrà e saprà governare con una maggioranza vera e coesa, forte di un programma pensato per amministrare con slancio la nostra città".



