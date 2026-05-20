Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
20/05/2026 11:44:00

Misiliscemi, il consiglio comunale approva Dup e Bilancio di previsione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779270258-0-misiliscemi-il-consiglio-comunale-approva-dup-e-bilancio-di-previsione.jpg

Il Consiglio comunale di Misiliscemi ha approvato il Documento unico di programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione 2026-2028. Si tratta degli strumenti che definiscono la pianificazione economica e finanziaria del Comune per i prossimi anni.

L’approvazione segna un passaggio centrale per l’amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Tallarita, che punta a rafforzare la struttura comunale, migliorare i servizi e accelerare sugli investimenti.

 

Più risorse e nuovi interventi

Nel nuovo DUP sono previste nuove linee di sviluppo per il territorio, con particolare attenzione a infrastrutture, servizi e incremento delle risorse economiche disponibili.

Secondo quanto evidenziato dall’amministrazione, le entrate comunali continuano a crescere grazie a una maggiore capacità impositiva e a una gestione finanziaria definita “equilibrata e responsabile”.

Anche il Collegio dei Revisori dei Conti avrebbe confermato la solidità economico-finanziaria del Comune, indicando Misiliscemi tra gli enti locali più stabili sotto il profilo contabile.

 

Gli interventi previsti

 

Con il bilancio approvato il Comune punta ora ad avviare diversi interventi strategici sul territorio. Tra questi: riqualificazione urbana; ristrutturazione dell’asilo nido di Locogrande; messa in sicurezza delle scuole; realizzazione del CCR; ammodernamento delle strade di Guarrato; progettazione del cimitero;

  • potenziamento del welfare e delle politiche sociali. L’obiettivo dichiarato è quello di rilanciare investimenti e capacità di spesa dopo anni segnati da ritardi amministrativi.

 

“L’approvazione del DUP e del Bilancio rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro del nostro Comune”, ha dichiarato il vicesindaco e assessore al Bilancio Elio Barbera, parlando di uno strumento che consentirà di programmare sviluppo e servizi con maggiore solidità finanziaria.

Per il sindaco Salvatore Tallarita “si tratta di un risultato importante che conferma la serietà e la credibilità amministrativa dell’Ente”, pur sottolineando che resta ancora molto lavoro da fare per costruire “un Comune moderno ed efficiente”.

 

Adesso il Bilancio consuntivo

 

L’attività amministrativa proseguirà con la definizione del Bilancio consuntivo 2025, considerato un passaggio decisivo per mantenere il Comune tra gli enti più virtuosi della Sicilia sul piano della gestione finanziaria e della programmazione.









Native | 18/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778852926-0-marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio.jpg

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28...

Native | 17/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778859451-0-campagna-fiscale-2026-al-via-il-caf-uil-trapani-spiega-novita-e-scadenze.jpg

Campagna fiscale 2026 al via: il CAF UIL Trapani spiega novità e...

Native | 16/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-05-2026/1778600046-0-essepiauto-oltre-160-auto-usate-con-sconti-fino-a-8-000-euro.jpg

Essepiauto, oltre 160 auto usate con sconti fino a 8.000 euro