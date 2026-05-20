Marsala, sono i giorni di 38° Parallelo: il festival compie dieci anni 

20/05/2026 06:00:00

Si parte stasera. Il festival 38° Parallelo — tra libri e cantine taglia il traguardo della decima edizione con un programma di cinque giorni tra Marsala e Racalmuto. Il tema di quest'anno è "Fondata sulle Culture", ispirato al saggio di Gustavo Zagrebelsky: la cultura come pilastro della convivenza civile e fondamento costituzionale.

Tp24 segue il festival dalla prima edizione, come media partner. In dieci anni lo abbiamo visto crescere da rassegna locale a un appuntamento che porta a Marsala voci di livello nazionale e internazionale. Quest'anno il programma è il più ambizioso di sempre, e si chiude fuori dai confini marsalesi.

Mercoledì 20 maggio: l'Arcivescovo Lorefice e il concerto di Simona Norato

Il primo appuntamento è alle 18 al Teatro Comunale Eliodoro Sollima, con l'incontro "Fondata sull'accoglienza": l'Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice — vicepresidente della Conferenza Episcopale Siciliana — dialogherà con il giornalista Nuccio Vara. Alle 21:15, stesso palco, il concerto di Simona Norato con "Enigmistica", il suo ultimo lavoro discografico: otto brani registrati in presa diretta, costruiti su stratificazioni sonore e rigore formale. Pianoforte, elettronica e voce, con Giulio Scavuzzo alla batteria. Norato ha collaborato con Dimartino, Cesare Basile, IOSONOUNCANE, Cristina Donà, Diodato. È stata due volte al Primavera Sound di Barcellona. Per il concerto i biglietti partono da 7 euro su tickettando.it.

Giovedì 21 maggio: Mediterradio alle Cantine Florio e doppio cinema alla Sala Don Bosco

Giovedì 21 maggio le Cantine Florio ospitano alle 18 "Mediterradio: un ponte sonoro, un mare di storie", in collaborazione con la COPEAM: un progetto radiofonico transfrontaliero che collega Corsica, Sardegna e Sicilia, e dallo scorso anno anche Tunisia, Slovenia, Romania e Turchia, con la lingua italiana come filo conduttore. Al tavolo: Rai Sicilia, Rai Sardegna, Radio France, Radio Nationale Tunisienne, Radio Romania International, RTV Koper-Capodistria e la turca TRT.

Alle 21:15, alla Sala Don Bosco, gli studenti del Liceo Giovanni XXIII-Pascasino presenteranno il progetto della web serie "Marsala: Mille volti, una storia", realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola. A seguire, alle 21:30, il docufilm "Come se non ci fosse un domani" di Riccardo Cremona e Matteo Keffer, prodotto da Ottavia Virzì per Motorino Amaranto, con il patrocinio di Amnesty International. Il film, presentato alla Festa del Cinema di Roma 2024, racconta dall'interno il movimento Ultima Generazione.

Venerdì 22 maggio: la poesia con Marilena Renda

Venerdì 22 maggio, alle 18 all'Auditorium Santa Cecilia (Chiesa del Purgatorio), la giornata è dedicata alla poesia. Andrea Accardi converserà con Letizia Polini e Mariagiorgia Ulbar. A guidare la sezione Poesia del festival è da quest'anno Marilena Renda, poetessa di Gibellina e Premio Strega Poesia Giovani 2025 con "Cinema Persefone".

Sabato 23 maggio: parola, memoria, cronaca al Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala

Sabato 23 maggio, alle 11 al Parco Archeologico di Lilibeo (Baglio Tumbarello), il tema è "La cultura della parola, della memoria e della cronaca". Vincenzo Figlioli modera gli interventi di Vito Catalano, Massimo Russo e Bianca Stancanelli, con Attilio Bolzoni e Francesco La Licata in collegamento.

Domenica 24 maggio: il finale a Racalmuto, nel nome di Sciascia

Domenica 24 maggio, alle 11, il festival approda alla Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto, con la conduzione di Cristina Faloci di Radio 3 Rai e con Vito Catalano, Edith Cutaia, Antonio Di Grado e Paolo Squillacioti, e la musica dal vivo di Antonio Pascuzzo e Mario Dovinola. L'occasione è doppia: ricordare i settant'anni dalla pubblicazione de "Le parrocchie di Regalpetra" e i sessant'anni di "A ciascuno il suo", ma soprattutto far conoscere Sciascia a un pubblico nuovo — i ragazzi del Liceo Scientifico di Marsala, che da anni sono parte attiva del festival. Per l'occasione sarà registrata una puntata de "La Lingua batte" di Radio Rai 3.

Il festival è inserito nel programma de Il Maggio dei Libri, nella Rete delle Culture e nella rete dei festival del Trapanese. Inoltre, 38° Parallelo collabora da sempre con la Rete Bibliotecaria BiblioTP, e quest'anno i libri al centro di tre degli incontri in programma sono disponibili in prestito gratuito nel catalogo della rete, consultabile online o tramite la library app Sebina Hub.

Oltre duecento studenti del Liceo Scientifico "P. Ruggieri" di Marsala partecipano alla promozione e all'accoglienza. Main sponsor è BPER Banca, affiancata da Cantine Florio, Autoservizi Salemi, Goals Technologies e Ma.Eco.

Programma completo: 38parallelomarsala.it — Prenotazioni concerto: tickettando.it.



