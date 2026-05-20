Festa della Busiata, oggi a Trapani il libro di Giovanni Franco e cooking show

20/05/2026 08:50:00

Al Chiostro San Domenico la presentazione del fotoracconto "Busiate" e una serata di degustazioni con gli chef Andrea Minaudo e Vito Poma

Prosegue a Trapani la prima edizione della Festa della Busiata, la manifestazione dedicata a uno dei piatti simbolo della tradizione gastronomica trapanese, in programma dal 18 al 24 maggio tra il Chiostro San Domenico e la Torre di Ligny. L'evento è organizzato dall'Istituto Superiore "I. e V. Florio" di Erice in collaborazione con lo chef Peppe Giuffrè.

Il programma di oggi

Mercoledì 20 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, spazio ai laboratori didattici curati dall'Istituto Florio: lavorazione artigianale della pasta tradizionale e valorizzazione dei prodotti agroalimentari del territorio.

Alle 18.00, al Chiostro San Domenico, sarà presentato "Busiate", il libro del giornalista e fotografo Giovanni Franco. Un fotoracconto che intreccia paesaggio mediterraneo, storie locali e tradizioni del trapanese, dedicato a una pasta che è entrata anche nello Zingarelli 2026.

A seguire, cooking show a cura dell'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Trapanesi. Ai fornelli gli chef Andrea Minaudo e Vito Poma, con dimostrazioni dal vivo e degustazioni.

La manifestazione

La Festa della Busiata è alla sua prima edizione e prevede fino al 24 maggio un programma di incontri, talk show, laboratori e show cooking aperti al pubblico. La manifestazione ha il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e di enti e associazioni del territorio.

Info — Chiostro San Domenico, Trapani. Ingresso libero.



