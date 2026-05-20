Daniela Tornatore presenta "L'ultimo ricordo" al Belicittà di Castelvetrano

20/05/2026 16:52:00

Terzo appuntamento della rassegna "Al centro della Parola". La giornalista dialogherà con Jana Cardinale. Il libro tornerà in libreria a giugno con la postfazione di Federica Sciarelli

Sabato 30 maggio, alle 18.00, al centro commerciale Belicittà di Castelvetrano, la giornalista e scrittrice Daniela Tornatore presenterà il suo libro "L'ultimo ricordo" (Leima Edizioni). A dialogare con l'autrice sarà la giornalista Jana Cardinale. L'incontro si svolgerà in uno spazio allestito al piano terra.

La rassegna

L'appuntamento è il terzo della rassegna letteraria "Al centro della Parola", giunta alla seconda edizione per volontà della direzione del centro commerciale, guidata da Sandro Petretto. L'evento è realizzato in collaborazione con la libreria Il Giardino Segreto.

Il libro

Pubblicato nel febbraio 2020, "L'ultimo ricordo" tornerà nelle librerie a giugno in una nuova edizione con fascetta editoriale e una postfazione firmata da Federica Sciarelli.

Il romanzo racconta la storia d'amore di Anna e Paolo e affronta il tema della malattia che cancella la memoria, facendo talvolta riaffiorare un ultimo, rarissimo ricordo. Tra i personaggi c'è Angela, giornalista e alter ego dell'autrice, che porta nel racconto il mondo dell'informazione. Una storia di legami che resistono, verità da portare alla luce e parole da non sprecare.

L'autrice

Daniela Tornatore è giornalista professionista, già corrispondente dalla Sicilia per il TG La7. Ha fatto parte dell'ufficio stampa di Leoluca Orlando, ex sindaco di Palermo, e si occupa di comunicazione e organizzazione eventi. È tra le autrici del volume collettivo "È la stampa, bellezze!" (Leima Edizioni).

Info — Centro commerciale Belicittà, via Caduti di Nassirya, Castelvetrano. Ore 18.00-19.30. Ingresso libero.



