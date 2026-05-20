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Cultura
20/05/2026 17:59:00

Alcamo, bookcrossing in piazza della Repubblica: libri, musica e biodiversità per la giornata conclusiva

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/alcamo-bookcrossing-in-piazza-della-repubblica-libri-musica-e-biodiversita-per-la-giornata-conclusiva-450.jpg

Venerdì 23 maggio, dalle 17.30, piazza della Repubblica ad Alcamo ospita la giornata conclusiva del progetto "Il più grande bookcrossing mai visto", nell'ambito di "Alcamo Città che legge". Un pomeriggio che mette insieme scambio di libri, spettacoli dal vivo, letture per bambini e un percorso dedicato alla biodiversità.

Il gruppo di piccoli lettori del Laboratorio d'autore, guidato da Jasemina Zeqiraj, porterà in scena un'interpretazione de Il Piccolo Principe nell'area del Castello dei Conti di Modica. L'Istituto Comprensivo Pietro Maria Rocca curerà i momenti musicali con brani eseguiti dal vivo dagli studenti.

Per i bambini da 0 a 6 anni ci saranno letture animate bilingui a cura della logopedista Marianna Asta, con tappeti, cuscini e attività sensoriali. Il percorso natura e biodiversità è affidato all'apicoltore Gaspare Pirrone, che porterà le casette delle api, farà assaggiare il miele direttamente dall'arnia e donerà due casette per uccelli a rischio estinzione, da collocare tra gli alberi della piazza.

Il Fitness Club di Alcamo proporrà un'esibizione di balli di gruppo dedicata agli elementi naturali. Sarà presente anche il gruppo Scout Alcamo. La giornata si chiuderà con la premiazione dei piccoli lettori che frequentano il corso di lettura settimanale nella sede dell'autrice Zeqiraj, un riconoscimento per il loro percorso pluriennale.

L'evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Alcamo, la Biblioteca Civica "Sebastiano Bagolino", il Maggio dei Libri 2026, il Centro per il Libro e la Lettura e la rete BiblioTP.

Dove e quando: piazza della Repubblica, Alcamo — venerdì 23 maggio 2026, ore 17.30. Ingresso libero.









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