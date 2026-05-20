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Cronaca
20/05/2026 10:00:00

Trapani, sequestrati 28 mila prodotti irregolari in un negozio del centro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779264432-0-trapani-sequestrati-28-mila-prodotti-irregolari-in-un-negozio-del-centro.jpg

Sequestrati circa 28 mila prodotti non conformi alle norme del Codice del consumo in un negozio del centro di Trapani. L’operazione è stata condotta dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza durante i controlli sul territorio finalizzati alla tutela dei consumatori.

 

Etichette irregolari e marchio CE non valido

Nel corso delle verifiche, i finanzieri hanno riscontrato diverse irregolarità nell’etichettatura dei prodotti. In particolare, alcune candele venivano vendute come giocattoli pur non appartenendo a quella categoria, mentre su vari articoli da addobbo era stata apposta indebitamente la marcatura CE.

Il marchio CE certifica il rispetto di precise norme europee sulla sicurezza dei prodotti. Utilizzarlo senza autorizzazione o su categorie non previste può trarre in inganno i consumatori, facendo credere che gli articoli abbiano superato controlli ufficiali.

 

Sanzioni fino a 50 mila euro

Al titolare dell’attività commerciale sono state contestate violazioni amministrative che prevedono sanzioni fino a un massimo di 50 mila euro. L’operazione rientra nel piano di controlli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani contro la vendita di prodotti non conformi e per garantire condizioni di concorrenza corrette tra gli operatori commerciali.

 

 

 

 

 









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