20 Maggio: Putin a Pechino, Israele spara alla Flotilla, Meloni perde terreno

20/05/2026 07:06:00

E' il 20 Maggio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il Financial Times scrive che Xi, durante il vertice a Pechino, avrebbe detto a Trump che Putin si potrebbe pentire di aver invaso l’Ucraina. Hanno smentito sia i russi, sia i cinesi, sia gli americani

• Putin è atterrato ieri sera a Pechino, accompagnato, tra gli altri, dalla governatrice della Banca centrale russa Ėl’vira Nabiullina. Oggi vedrà il presidente Xi, è il loro 40esimo faccia a faccia

• Israele ha bloccato tutte le navi della nuova Flotilla. Gli italiani arrestati sono 29: tra loro ci sono anche un deputato dei 5 Stelle e un giornalista del Fatto

• In Iran il regime sta organizzando matrimoni collettivi per centinaia di giovani coppie, che davanti alle telecamere si promettono amore, fedeltà e giurano di essere pronti al martirio

• L’amministrazione Usa vuole creare un fondo da 1,776 miliardi per risarcire le persone che secondo Trump sono state perseguitate dal Dipartimento della Giustizia sotto il presidente Biden



• Il governo Meloni continua a perdere terreno nei sondaggi. Fratelli d’Italia è sempre il primo partito, ma ha perso un altro 0,3 per cento. Crescono Pd e 5 Stelle. Vannacci è dato al 4,1 per cento

• I corpi dei sub Monica Montefalcone e Federico Gualtieri sono stati recuperati nella mattinata di ieri nella cavità più profonda della grotta di Dhekunu Kandu, alle Maldive. Ora ne restano da recuperare solo altri due

• Selim El Koudri, l’investitore di Modena, è comparso davanti al gip ma si è avvalso della facoltà di non rispondere

• Ieri mattina nel bergamasco sono iniziate le ricerche della testa di Pamela Genini nei pressi dell’abitazione dell’amico Francesco Dolci (che è una persona diversa dall’uomo che l’aveva uccisa il 14 ottobre, l’ex fidanzato Gianluca Soncin)

• Jonathan Antic, figlio del fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango morto cadendo in un dirupo, è stato arrestato in Spagna. Aveva sempre detto che il padre era morto per un incidente. Ora pare sia stato lui a farlo fuori

• In Piemonte una bambina di due anni è morta investita dal padre che faceva retromarcia nel cortile di casa

• Antonio Conte ha deciso di lasciare il Napoli di De Laurentiis, anche a costo di rinunciare a 8 milioni di euro per la prossima stagione

• Stellantis ha annunciato che partire dal 2028 a Pomigliano d’Arco verrà prodotta una nuova auto elettrica, compatta ed economica

• L’ex premier spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero, capo del governo dal 2004 al 2011, è indagato per riciclaggio e traffico di influenze

• Malta ha regalato a tutti i suoi cittadini un abbonamento di un anno a ChatGpt per insegnare loro a usare l’Ai

• Le spogliarelliste di Montreal, in Canada, hanno annunciato un sciopero durante i giorni del Gran Premio

• Tredici minorenni sono stati denunciati dalla Digos di Siena perché si scambiavano immagini filo-naziste e pedopornografiche

• Per il quarto anno di fila, dal 19 giugno al 20 settembre, i biglietti per andare a vedere film italiani e europei nei cinema italiani costeranno solo 3 euro e 50

• Carlos Alcaraz ha annunciato che il problema al polso destro non è ancora risolto del tutto e perciò non potrà andare a Wimbledon

• Filippo Ganna ha chiuso la cronometro Massa-Viareggio con un tempo di 45 minuti e 53 secondi

• Sono morti l’attore tedesco Alexander Held (67 anni), l’attrice Luna Jordan (25) e il pittore Remo Salvadori (79)



Titoli

Corriere della sera: Flotilla, spari e arresti in mare

la Repubblica: Israele spara / sulla Flotilla

La Stampa: Tiro alla Flottilla

Il Sole 24 Ore: Ai, una raffica di Ipo da 4 mila miliardi / tiene alti umore e indici a Wall Street

Il Messaggero: Patto, l’Europa apre all’Italia

Il Giornale: Energia, l’Europa apre / alla proposta italiana / Si tratta sulla flessibilità

Avvenire: Italia al carcere duro

Qn: Modena, non è terrorismo / Ma El Koudri voleva la strage

Il Fatto: Gli si è ristretto il riarmo

Leggo: I ragazzini con il mito di Hitler

Libero: Non è matto

La Verità: Se esci di casa per uccidere cristiani / per i pm non esiste la premeditazione

Il Mattino: Panchine girevoli

il manifesto: Muro di gomma

il Quotidiano del Sud: Accise, taglio verso la proroga

Domani: «Israele spara contro la Flottiglia» / Ma la Ue è muta



