Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
20/05/2026 07:06:00

20 Maggio: Putin a Pechino, Israele spara alla Flotilla, Meloni perde terreno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/20-maggio-putin-a-pechino-israele-spara-alla-flotilla-meloni-perde-terreno-450.jpg

E' il 20 Maggio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• Il Financial Times scrive che Xi, durante il vertice a Pechino, avrebbe detto a Trump che Putin si potrebbe pentire di aver invaso l’Ucraina. Hanno smentito sia i russi, sia i cinesi, sia gli americani
• Putin è atterrato ieri sera a Pechino, accompagnato, tra gli altri, dalla governatrice della Banca centrale russa Ėl’vira Nabiullina. Oggi vedrà il presidente Xi, è il loro 40esimo faccia a faccia
• Israele ha bloccato tutte le navi della nuova Flotilla. Gli italiani arrestati sono 29: tra loro ci sono anche un deputato dei 5 Stelle e un giornalista del Fatto
• In Iran il regime sta organizzando matrimoni collettivi per centinaia di giovani coppie, che davanti alle telecamere si promettono amore, fedeltà e giurano di essere pronti al martirio
• L’amministrazione Usa vuole creare un fondo da 1,776 miliardi per risarcire le persone che secondo Trump sono state perseguitate dal Dipartimento della Giustizia sotto il presidente Biden


• Il governo Meloni continua a perdere terreno nei sondaggi. Fratelli d’Italia è sempre il primo partito, ma ha perso un altro 0,3 per cento. Crescono Pd e 5 Stelle. Vannacci è dato al 4,1 per cento
• I corpi dei sub Monica Montefalcone e Federico Gualtieri sono stati recuperati nella mattinata di ieri nella cavità più profonda della grotta di Dhekunu Kandu, alle Maldive. Ora ne restano da recuperare solo altri due
• Selim El Koudri, l’investitore di Modena, è comparso davanti al gip ma si è avvalso della facoltà di non rispondere
• Ieri mattina nel bergamasco sono iniziate le ricerche della testa di Pamela Genini nei pressi dell’abitazione dell’amico Francesco Dolci (che è una persona diversa dall’uomo che l’aveva uccisa il 14 ottobre, l’ex fidanzato Gianluca Soncin)
• Jonathan Antic, figlio del fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango morto cadendo in un dirupo, è stato arrestato in Spagna. Aveva sempre detto che il padre era morto per un incidente. Ora pare sia stato lui a farlo fuori
• In Piemonte una bambina di due anni è morta investita dal padre che faceva retromarcia nel cortile di casa
• Antonio Conte ha deciso di lasciare il Napoli di De Laurentiis, anche a costo di rinunciare a 8 milioni di euro per la prossima stagione
• Stellantis ha annunciato che partire dal 2028 a Pomigliano d’Arco verrà prodotta una nuova auto elettrica, compatta ed economica
• L’ex premier spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero, capo del governo dal 2004 al 2011, è indagato per riciclaggio e traffico di influenze
• Malta ha regalato a tutti i suoi cittadini un abbonamento di un anno a ChatGpt per insegnare loro a usare l’Ai
• Le spogliarelliste di Montreal, in Canada, hanno annunciato un sciopero durante i giorni del Gran Premio
• Tredici minorenni sono stati denunciati dalla Digos di Siena perché si scambiavano immagini filo-naziste e pedopornografiche
• Per il quarto anno di fila, dal 19 giugno al 20 settembre, i biglietti per andare a vedere film italiani e europei nei cinema italiani costeranno solo 3 euro e 50
• Carlos Alcaraz ha annunciato che il problema al polso destro non è ancora risolto del tutto e perciò non potrà andare a Wimbledon
• Filippo Ganna ha chiuso la cronometro Massa-Viareggio con un tempo di 45 minuti e 53 secondi
• Sono morti l’attore tedesco Alexander Held (67 anni), l’attrice Luna Jordan (25) e il pittore Remo Salvadori (79)

Titoli
Corriere della sera: Flotilla, spari e arresti in mare
la Repubblica: Israele spara / sulla Flotilla
La Stampa: Tiro alla Flottilla
Il Sole 24 Ore: Ai, una raffica di Ipo da 4 mila miliardi / tiene alti umore e indici a Wall Street
Il Messaggero: Patto, l’Europa apre all’Italia
Il Giornale: Energia, l’Europa apre / alla proposta italiana / Si tratta sulla flessibilità
Avvenire: Italia al carcere duro
Qn: Modena, non è terrorismo / Ma El Koudri voleva la strage
Il Fatto: Gli si è ristretto il riarmo
Leggo: I ragazzini con il mito di Hitler
Libero: Non è matto
La Verità: Se esci di casa per uccidere cristiani / per i pm non esiste la premeditazione
Il Mattino: Panchine girevoli
il manifesto: Muro di gomma
il Quotidiano del Sud: Accise, taglio verso la proroga
Domani: «Israele spara contro la Flottiglia» / Ma la Ue è muta









Native | 18/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778852926-0-marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio.jpg

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28...

Native | 17/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778859451-0-campagna-fiscale-2026-al-via-il-caf-uil-trapani-spiega-novita-e-scadenze.jpg

Campagna fiscale 2026 al via: il CAF UIL Trapani spiega novità e...

Native | 16/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-05-2026/1778600046-0-essepiauto-oltre-160-auto-usate-con-sconti-fino-a-8-000-euro.jpg

Essepiauto, oltre 160 auto usate con sconti fino a 8.000 euro