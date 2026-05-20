Trapani, nuove aperture straordinarie per la Carta d’Identità Elettronica

20/05/2026 15:13:00

Il Comune di Trapani accelera sulla sostituzione delle vecchie carte d’identità cartacee con la Carta d’Identità Elettronica (CIE) e annuncia nuove aperture straordinarie degli uffici anagrafe per agevolare i cittadini.

L’iniziativa arriva in vista di una scadenza ormai definitiva: dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide per l’espatrio e non potranno più essere rilasciate, indipendentemente dalla data di scadenza stampata sul documento. La novità deriva dall’applicazione del Regolamento europeo 2019/1157, che impone standard di sicurezza uniformi per tutti i documenti d’identità dei Paesi membri dell’Unione Europea.

Per questo il Comune ha organizzato una serie di aperture dedicate esclusivamente alla sostituzione dei documenti cartacei con la CIE presso gli sportelli anagrafe di via Garibaldi e Borgo Madonna, in via Polizzi.

Le aperture straordinarie di giugno

Gli sportelli saranno aperti nei seguenti giorni:

- mercoledì 3 giugno dalle 15 alle 18

- sabato 6 giugno dalle 8.30 alle 13.30

- mercoledì 10 giugno dalle 15 alle 18

- sabato 13 giugno dalle 8.30 alle 13.30

- mercoledì 17 giugno dalle 15 alle 18

- sabato 20 giugno dalle 8.30 alle 13.30

- mercoledì 24 giugno dalle 15 alle 18

- sabato 27 giugno dalle 8.30 alle 13.30

La prenotazione è obbligatoria attraverso il portale istituzionale del Comune. I cittadini dovranno selezionare l’ufficio “CIE Borgo Madonna” oppure “CIE Via Garibaldi”, scegliere data e orario e indicare nella causale il codice fiscale o la data di nascita, specificando la dicitura “Sostituzione documento cartaceo”.

Quali documenti servono

Per ottenere la nuova carta elettronica sarà necessario presentarsi allo sportello con:

- fototessera recente, senza occhiali;

- vecchia carta d’identità cartacea;

- tessera sanitaria;

- eventuale permesso di soggiorno per i cittadini stranieri.

Nel caso dei minori è obbligatoria la presenza del bambino e di entrambi i genitori oppure il modulo di assenso del genitore assente con copia del documento d’identità.

La CIE non viene consegnata immediatamente: il documento viene prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e recapitato entro circa sei giorni lavorativi a domicilio o presso il Comune. Il costo è di 22,20 euro e può essere pagato tramite POS.

Perché la Carta d’Identità Elettronica è più utile e sicura

La sostituzione non è soltanto un obbligo normativo europeo. La Carta d’Identità Elettronica rappresenta infatti un vero strumento digitale multifunzione.

La CIE contiene un microchip con i dati anagrafici e biometrici del titolare e garantisce livelli di sicurezza molto più elevati rispetto ai vecchi documenti cartacei, facilmente deteriorabili e più esposti al rischio di falsificazione.

Ma soprattutto consente l’accesso ai servizi online della Pubblica amministrazione. Attraverso l’app CieID, infatti, la carta può essere utilizzata come identità digitale alternativa allo SPID per entrare nei portali di INPS, Agenzia delle Entrate, Fascicolo sanitario elettronico e servizi comunali.

Con la diffusione della digitalizzazione amministrativa, la CIE diventa quindi uno strumento centrale anche per semplificare pratiche burocratiche, prenotazioni sanitarie, certificati online e autenticazioni sicure da smartphone tramite tecnologia NFC.

Per chi avesse smarrito PIN e PUK della propria CIE, può recuperarli autonomamente tramite l’app CieID senza recarsi agli sportelli: basta avvicinare la carta allo smartphone e seguire la procedura guidata.



