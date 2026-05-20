Misiliscemi, da mesi c'è una perdita d'acqua in via San Pantaleo a Marausa Lido

20/05/2026 09:45:00

Da dicembre 2025, i residenti di via San Pantaleo, all’angolo con via Stagnone a Marausa Lido, convivono con una perdita idrica che continua ad allagare la carreggiata nei giorni di distribuzione dell’acqua. Una situazione che, oltre ai disagi e ai rischi per la circolazione, sta provocando un enorme spreco d’acqua pubblica che i cittadini definiscono “intollerabile”, soprattutto in un periodo in cui il tema della crisi idrica è sempre più attuale.

Secondo quanto denunciato dai residenti, l’acqua fuoriesce dal sottosuolo in modo continuo e abbondante, riversandosi lungo la strada e causando il progressivo deterioramento dell’asfalto. Con il passare dei mesi si sono formate buche, fango e tratti particolarmente scivolosi, con pericoli soprattutto per motocicli, biciclette e pedoni.

“La situazione è diventata pericolosa”, spiegano i cittadini, evidenziando anche il rischio legato al ristagno dell’acqua e alle difficoltà per gli automobilisti durante frenate e svolte.

Ma a indignare è anche la gran quantità d’acqua dispersa. In una fase storica in cui si parla continuamente di emergenza idrica, razionamenti e necessità di evitare sprechi, vedere migliaia di litri d’acqua finire sulla carreggiata viene considerato dai residenti un fatto “assurdo e incomprensibile nel 2026”.

I cittadini riferiscono di avere effettuato diverse segnalazioni nel corso dei mesi, sia tramite PEC sia verbalmente, chiedendo un intervento urgente per la riparazione della condotta e il ripristino della sicurezza stradale. L’ultima comunicazione formale è stata inviata il 17 maggio scorso.

A Marausa Lido, però, nulla sembra essere cambiato: nei giorni di distribuzione idrica la strada continua ad allagarsi e la perdita prosegue, mentre cresce il malcontento dei residenti che chiedono un intervento rapido e definitivo.



