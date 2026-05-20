Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
20/05/2026 09:45:00

Misiliscemi, da mesi c'è una perdita d'acqua in via San Pantaleo a Marausa Lido

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779263392-0-misiliscemi-da-mesi-c-e-una-perdita-d-acqua-in-via-san-pantaleo-a-marausa-lido.jpg

Da dicembre 2025, i residenti di via San Pantaleo, all’angolo con via Stagnone a Marausa Lido, convivono con una perdita idrica che continua ad allagare la carreggiata nei giorni di distribuzione dell’acqua. Una situazione che, oltre ai disagi e ai rischi per la circolazione, sta provocando un enorme spreco d’acqua pubblica che i cittadini definiscono “intollerabile”, soprattutto in un periodo in cui il tema della crisi idrica è sempre più attuale.

 

Secondo quanto denunciato dai residenti, l’acqua fuoriesce dal sottosuolo in modo continuo e abbondante, riversandosi lungo la strada e causando il progressivo deterioramento dell’asfalto. Con il passare dei mesi si sono formate buche, fango e tratti particolarmente scivolosi, con pericoli soprattutto per motocicli, biciclette e pedoni.

“La situazione è diventata pericolosa”, spiegano i cittadini, evidenziando anche il rischio legato al ristagno dell’acqua e alle difficoltà per gli automobilisti durante frenate e svolte.

 

 

 

Ma a indignare è anche la gran quantità d’acqua dispersa. In una fase storica in cui si parla continuamente di emergenza idrica, razionamenti e necessità di evitare sprechi, vedere migliaia di litri d’acqua finire sulla carreggiata viene considerato dai residenti un fatto “assurdo e incomprensibile nel 2026”.

 

I cittadini riferiscono di avere effettuato diverse segnalazioni nel corso dei mesi, sia tramite PEC sia verbalmente, chiedendo un intervento urgente per la riparazione della condotta e il ripristino della sicurezza stradale. L’ultima comunicazione formale è stata inviata il 17 maggio scorso.

 

A Marausa Lido, però, nulla sembra essere cambiato: nei giorni di distribuzione idrica la strada continua ad allagarsi e la perdita prosegue, mentre cresce il malcontento dei residenti che chiedono un intervento rapido e definitivo.

 









Native | 18/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778852926-0-marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio.jpg

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28...

Native | 17/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778859451-0-campagna-fiscale-2026-al-via-il-caf-uil-trapani-spiega-novita-e-scadenze.jpg

Campagna fiscale 2026 al via: il CAF UIL Trapani spiega novità e...

Native | 16/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-05-2026/1778600046-0-essepiauto-oltre-160-auto-usate-con-sconti-fino-a-8-000-euro.jpg

Essepiauto, oltre 160 auto usate con sconti fino a 8.000 euro