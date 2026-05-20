Erice, aumenta lo scontro sugli stalli blu ed anche il costo dei parcheggi 

20/05/2026 16:14:00

Non si placa il dibattito politico sul nuovo piano dei parcheggi a pagamento nel Comune di Erice. I consiglieri comunali Simona Mannina e Vincenzo Maltese, esponenti di opposizione, insieme al consigliere di maggioranza Marcello Virzì, nel corso dei lavori della III Commissione consiliare, hanno chiesto con urgenza tutta la documentazione relativa al servizio di sosta a pagamento gestito dalla SOES.

Una presa di posizione trasversale che aumenta il peso politico della vicenda e che mette sotto pressione l’amministrazione guidata dalla sindaca Daniela Toscano, proprio mentre si avvicina la firma del nuovo contratto per la gestione degli stalli blu.

Al centro della contestazione c’è il progetto che prevede la realizzazione di ulteriori 628 parcheggi a pagamento sul territorio comunale.

Secondo i consiglieri, il servizio avrebbe mostrato negli anni “diverse criticità a danno dei cittadini ma anche dei lavoratori”, con particolare riferimento alle proroghe del servizio, alla situazione occupazionale dei dipendenti SOES e all’impatto economico sui residenti.

“Vogliamo capire se, a fronte dell’aumento degli stalli a pagamento, siano previsti servizi aggiuntivi per i cittadini e soprattutto se sia previsto un incremento del personale e con quali modalità”, spiegano i consiglieri, chiedendo “regole trasparenti ed imparziali” per eventuali nuove assunzioni e maggiori tutele per i lavoratori stagionali.

Manina, Maltese e Virì fanno rifeimento apertamente a proroghe “a dir poco dubbie sotto il profilo giuridico” e richiamno anche i rilievi avanzati negli anni dall’ANAC. Secondo quanto riferito, la firma del nuovo contratto prevista nei giorni scorsi sarebbe slittata dopo ulteriori confronti interni.

Per questo, la III Commissione ha convocato il comandante della Polizia Municipale e il responsabile della SOES per verificare procedure, tariffe e aspetti amministrativi dell’affidamento.

Intanto, nelle scorse ore, il consigliere èpMichele Cavarretta ha diffuso il nuovo quadro tariffario degli stalli blu. Il piano prevede 0,80 euro l’ora a Casa Santa, 0,50 euro nell’area Sanità, 0,80 euro nella zona mercato e nell’area funivia, mentre a Erice vetta si arriverà fino a 2 euro l’ora. Previsti inoltre aumenti stagionali nelle aree balneari e nuovi abbonamenti per residenti e lavoratori.

Tra gli aspetti più contestati emerge anche la cancellazione della tolleranza di 15 minuti nelle aree a pagamento, compresa la zona ospedaliera attorno al Sant’Antonio Abate, tema particolarmente sensibile per cittadini e familiari dei pazienti.

L’opposizione, ma ormai anche una parte della stessa maggioranza, teme inoltre che l’espansione delle strisce blu in numerose vie residenziali di Casa Santa possa alterare l’equilibrio tra parcheggi liberi e stalli a pagamento previsto dal Codice della strada.

“Ci riserviamo di verificare eventuali irregolarità relative alla procedura, nonché il rispetto della proporzione tra stalli a pagamento e stalli liberi”, concludono i consiglieri.



La vicenda rischia adesso di trasformarsi in uno dei fronti politici più delicati degli ultimi mesi ad Erice: il tema della mobilità e della sosta, infatti, tocca direttamente cittadini, commercianti, lavoratori e residenti, in un momento già segnato da forti difficoltà economiche e crescente insofferenza verso nuovi costi e tariffe.



