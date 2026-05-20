Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
20/05/2026 16:14:00

Erice, aumenta lo scontro sugli stalli blu ed anche il costo dei parcheggi 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/erice-aumenta-lo-scontro-sugli-stalli-blu-ed-anche-il-costo-dei-parcheggi-450.jpg

Non si placa il dibattito politico sul nuovo piano dei parcheggi a pagamento nel Comune di Erice. I consiglieri comunali Simona Mannina e Vincenzo Maltese, esponenti di opposizione, insieme al consigliere di maggioranza Marcello Virzì, nel corso dei lavori della III Commissione consiliare, hanno chiesto con urgenza tutta la documentazione relativa al servizio di sosta a pagamento gestito dalla SOES.

 

Una presa di posizione trasversale che aumenta il peso politico della vicenda e che mette sotto pressione l’amministrazione guidata dalla sindaca Daniela Toscano, proprio mentre si avvicina la firma del nuovo contratto per la gestione degli stalli blu.

 

Al centro della contestazione c’è il progetto che prevede la realizzazione di ulteriori 628 parcheggi a pagamento sul territorio comunale. 

Secondo i consiglieri, il servizio avrebbe mostrato negli anni “diverse criticità a danno dei cittadini ma anche dei lavoratori”, con particolare riferimento alle proroghe del servizio, alla situazione occupazionale dei dipendenti SOES e all’impatto economico sui residenti.

“Vogliamo capire se, a fronte dell’aumento degli stalli a pagamento, siano previsti servizi aggiuntivi per i cittadini e soprattutto se sia previsto un incremento del personale e con quali modalità”, spiegano i consiglieri, chiedendo “regole trasparenti ed imparziali” per eventuali nuove assunzioni e maggiori tutele per i lavoratori stagionali.

Manina, Maltese e Virì fanno rifeimento apertamente a proroghe “a dir poco dubbie sotto il profilo giuridico” e richiamno anche i rilievi avanzati negli anni dall’ANAC. Secondo quanto riferito, la firma del nuovo contratto prevista nei giorni scorsi sarebbe slittata dopo ulteriori confronti interni.

 

Per questo, la III Commissione ha convocato il comandante della Polizia Municipale e il responsabile della SOES per verificare procedure, tariffe e aspetti amministrativi dell’affidamento.

 

Intanto, nelle scorse ore, il consigliere èpMichele Cavarretta ha diffuso il nuovo quadro tariffario degli stalli blu. Il piano prevede 0,80 euro l’ora a Casa Santa, 0,50 euro nell’area Sanità, 0,80 euro nella zona mercato e nell’area funivia, mentre a Erice vetta si arriverà fino a 2 euro l’ora. Previsti inoltre aumenti stagionali nelle aree balneari e nuovi abbonamenti per residenti e lavoratori.

Tra gli aspetti più contestati emerge anche la cancellazione della tolleranza di 15 minuti nelle aree a pagamento, compresa la zona ospedaliera attorno al Sant’Antonio Abate, tema particolarmente sensibile per cittadini e familiari dei pazienti.

L’opposizione, ma ormai anche una parte della stessa maggioranza, teme inoltre che l’espansione delle strisce blu in numerose vie residenziali di Casa Santa possa alterare l’equilibrio tra parcheggi liberi e stalli a pagamento previsto dal Codice della strada.

“Ci riserviamo di verificare eventuali irregolarità relative alla procedura, nonché il rispetto della proporzione tra stalli a pagamento e stalli liberi”, concludono i consiglieri.
 

La vicenda rischia adesso di trasformarsi in uno dei fronti politici più delicati degli ultimi mesi ad Erice: il tema della mobilità e della sosta, infatti, tocca direttamente cittadini, commercianti, lavoratori e residenti, in un momento già segnato da forti difficoltà economiche e crescente insofferenza verso nuovi costi e tariffe.

 









Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...

Native | 18/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778852926-0-marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio.jpg

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28...

Native | 17/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778859451-0-campagna-fiscale-2026-al-via-il-caf-uil-trapani-spiega-novita-e-scadenze.jpg

Campagna fiscale 2026 al via: il CAF UIL Trapani spiega novità e...