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Cittadinanza
20/05/2026 15:30:00

A Campobello pioggia di ingiunzioni di pagamento per multe del 2021

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/a-campobello-pioggia-di-ingiunzioni-di-pagamento-per-multe-del-2021-450.jpg

A Campobello di Mazara esplode il caso delle ingiunzioni di pagamento recapitate a migliaia di cittadini per verbali elevati dalla Polizia municipale nel corso del 2021. A sollevare dubbi sulla regolarità delle procedure è l’associazione Consumerismo No Profit APS ETS, che ha annunciato una verifica approfondita sulla vicenda.

 

Oltre 12 mila multe elevate nel 2021

Secondo quanto reso noto dall’associazione, nel 2021 la Polizia municipale di Campobello di Mazara avrebbe elevato circa 13 mila verbali, oltre 12 mila dei quali legati a violazioni del Codice della Strada.

Negli ultimi giorni più di 2.500 cittadini, residenti non solo a Campobello di Mazara ma anche in altre località siciliane, hanno ricevuto ingiunzioni di pagamento relative a quelle sanzioni. In molti casi, però, i destinatari sostengono di non avere mai avuto conoscenza del verbale originario.

 

Nel mirino le notifiche degli atti

Consumerismo No Profit punta l’attenzione soprattutto sulle modalità di notifica degli atti. L’associazione ritiene necessario verificare se le comunicazioni siano state effettuate nel pieno rispetto delle procedure previste dalla legge per gli atti giudiziari, comprese le formalità relative alla compiuta giacenza.

Eventuali irregolarità potrebbero infatti incidere sulla validità delle ingiunzioni e sui termini entro cui presentare opposizione.

 

Possibile rateizzazione entro il 16 giugno

Per chi intende chiudere la posizione senza ricorrere al giudice, è prevista la possibilità di estinguere il debito pagando il capitale e le spese di notifica. Per importi superiori ai 200 euro è anche possibile chiedere la rateizzazione.

L’istanza dovrà essere presentata entro il 16 giugno 2026.

 

Ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni

Chi invece ritiene l’ingiunzione illegittima può presentare ricorso davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica dell’atto.

L’associazione ha inoltre annunciato che starebbe valutando l’organizzazione di un incontro informativo sul territorio per offrire assistenza e chiarimenti ai cittadini coinvolti nella vicenda.

 









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