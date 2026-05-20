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» Arte
20/05/2026 08:46:00

Alcamo, lo sguardo di Felice Bonanno sulle metropoli americane

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/alcamo-lo-sguardo-di-felice-bonanno-sulle-metropoli-americane-450.jpg

Settanta fotografie tra grattacieli, quartieri storici e spazi pubblici di Los Angeles, San Francisco, Chicago e New York. Al Centro Congressi Marconi dal 22 maggio al 6 giugno

Strade affollate, facciate di vetro e acciaio che riflettono il cielo, scale antincendio che raccontano storie di quartiere. È il paesaggio urbano di quattro grandi città americane visto attraverso l'obiettivo dell'architetto Felice Bonanno, che venerdì 22 maggio alle 17.30 inaugura la mostra fotografica "USA Urban Landscapes" al Centro Congressi Marconi di Alcamo.

Circa 70 scatti tra architettura e vita quotidiana

L'esposizione, ideata da Bonanno insieme all'architetto Salvatore Cusumano e curata dallo stesso autore, raccoglie circa 70 immagini dedicate a Los Angeles, San Francisco, Chicago e New York. Non una rassegna da cartolina: le fotografie si concentrano sugli spazi pubblici — parchi, stazioni, piazze, quartieri residenziali — e sulle persone che li abitano, li attraversano, ci lavorano.

L'intento è restituire un'immagine delle metropoli statunitensi diversa dagli stereotipi cinematografici e televisivi, guardando alla città come organismo fatto di relazioni tra architettura, spazio pubblico e comunità.

Il programma dell'inaugurazione

Dopo l'accoglienza, alle 18.00 i saluti istituzionali di Mario Viviano, assessore all'Urbanistica del Comune di Alcamo, e di Gianfranco Naso, presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Trapani. A seguire, la presentazione dell'evento a cura del vicepresidente Salvatore Cusumano, l'intervento "Fotografare per raccontare" del giornalista Giovanni Pepi, già direttore del Giornale di Sicilia, e la proiezione del filmato "USA - 4 città" di Felice Bonanno. Chiudono gli interventi del pubblico.

Informazioni pratiche

La mostra è visitabile dal 22 maggio al 6 giugno, dal mercoledì alla domenica, con orario 9.30-12.30 e 15.30-18.30. Chiuso lunedì e martedì. L'evento è promosso dall'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Trapani, con il patrocinio del Comune di Alcamo e il sostegno della Banca Don Rizzo.



Arte | 2026-05-20 08:46:00
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