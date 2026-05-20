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» Amministrative 2026
20/05/2026 08:00:00

Scuole, asili e servizi: il Sindaco Grillo investe sulle nuove generazioni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-05-2026/scuole-asili-e-servizi-il-sindaco-grillo-investe-sulle-nuove-generazioni-450.jpg

Una città che guarda al futuro deve partire dai bambini, dalle famiglie e dai servizi educativi. Il tema delle scuole e dei servizi è uno dei più importanti e concreti, perché riguarda la vita quotidiana delle famiglie e la qualità degli spazi in cui crescono le nuove generazioni.

 

Per questo in questi anni il Sindaco Grillo ha lavorato con determinazione per realizzare nuovi asili nido, con interventi a Bosco e Amabilina, e per dare vita a progetti importanti come la realizzazione della scuola ex-Cosentino e del Campus di via Istria. Si tratta di luoghi pensati non solo per l’istruzione, ma anche per attività extrascolastiche, sportive e sociali.

 

Investire sulle scuole significa rendere la città più sicura, più inclusiva e più vicina ai bisogni reali delle famiglie. Significa anche offrire ai giovani spazi migliori, al passo con i tempi e pronti ad affrontare le sfide educative di oggi. Ed è con impegno e lavoro costante che l’Amministrazione Grillo è riuscita ad ottenere grandi risultati in questo ambito.

 

Il cambiamento è già visibile e tangibile. Adesso serve continuità per completare il lavoro.

Continuare questo percorso significa scegliere una città che mette al centro famiglie, bambini e futuro.

Difendi Marsala, vota Massimo Grillo Sindaco.

 

Scarica la brochure o visita la PAGINA FACEBOOK.


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Per informazioni sugli spazi elettorali riservati alle Amministrative 2026, contatta l’ufficio commerciale di Tp24 al 344 04 29 582 oppure scrivi a elezioni@rmc101srl.it. Contenuto sponsorizzato per scopi elettorali.  









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