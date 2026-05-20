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» Amministrative 2026
20/05/2026 11:32:00

Marsala, Linda Licari: "Edifici scolastici chiusi. Riapriamo insieme gli spazi della comunità!"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779269920-0-marsala-linda-licari-edifici-scolastici-chiusi-riapriamo-insieme-gli-spazi-della-comunita.jpg

Il video di Linda Licari, candidata al Consiglio comunale di Marsala nella lista del Partito Democratico a sostegno di Andreana Patti sindaca.

“Edifici scolastici chiusi. Riapriamo insieme gli spazi della comunità!
Una scuola pubblica chiusa per calo demografico, abbandonata al degrado e vandalizzata, è una ferita al cuore del quartiere. Ma dove c’è un muro vandalizzato, noi vediamo un nuovo inizio. Vogliamo trasformare le ex scuole in Hub per i giovani, spazi di co-working, centri di incontro per i nostri anziani e casa condivisa per le associazioni del luogo. Meno solitudine, più futuro. Rigeneriamo i quartieri, uniamo le generazioni. Il 24 e il 25 maggio scegli la concretezza, vota PD e scrivi LICARI per Andreana Patti sindaca”.

(Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Linda Licari) 









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