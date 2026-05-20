Marsala, Linda Licari: "Edifici scolastici chiusi. Riapriamo insieme gli spazi della comunità!"
Il video di Linda Licari, candidata al Consiglio comunale di Marsala nella lista del Partito Democratico a sostegno di Andreana Patti sindaca.
“Edifici scolastici chiusi. Riapriamo insieme gli spazi della comunità!
Una scuola pubblica chiusa per calo demografico, abbandonata al degrado e vandalizzata, è una ferita al cuore del quartiere. Ma dove c’è un muro vandalizzato, noi vediamo un nuovo inizio. Vogliamo trasformare le ex scuole in Hub per i giovani, spazi di co-working, centri di incontro per i nostri anziani e casa condivisa per le associazioni del luogo. Meno solitudine, più futuro. Rigeneriamo i quartieri, uniamo le generazioni. Il 24 e il 25 maggio scegli la concretezza, vota PD e scrivi LICARI per Andreana Patti sindaca”.
(Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Linda Licari)
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