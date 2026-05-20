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» Agroalimentare
20/05/2026 17:00:00

La Sicilia del vino si prepara per un’edizione di Cantine Aperte da record. Ecco gli appuntamenti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/la-sicilia-del-vino-si-prepara-per-un-edizione-di-cantine-aperte-da-record-ecco-gli-appuntamenti-450.jpg

Il 30 e il 31 maggio il Movimento Turismo del Vino sarà impegnato nella 34esima edizione di Cantine Aperte, manifestazione di ampissimo respiro durante la quale numerose cantine in Italia apriranno le loro porte ai visitatori, con programmi che variano da azienda ad azienda secondo le singole peculiarità. 


Quella del 2026 si prospetta per la Sicilia un’edizione da record: per la prima volta, infatti, saranno ben 30 cantine ad aderire all’iniziativa. Frutto di un ritrovato entusiasmo che ha portato, negli ultimi mesi, a una crescita non solo delle cantine divenute parte dell’associazione, ma, ancor più importante, che ne sono parte attiva e propositiva.
 

“Siamo strafelici del risultato ottenuto quest’anno, il Movimento Turismo del Vino Sicilia sta già crescendo, contiamo circa 40 cantine associate contro le 15 degli anni precedenti, e altre in attesa di entrare,in pochi mesi con la nuova squadra abbiamo lavorato tanto per ricostruire l’associazione” dichiara la neo – eletta Presidente, Federica Fina “e questo è solo l’inizio, i nostri obiettivi sono tantissimi e Cantine Aperte rappresenta per noi il brindisi iniziale di un percorso che vuole promettere tanto, l’enoturismo in Sicilia ha delle potenzialità ancora inespresse, ma i numeri parlano chiaro c’è una crescita notevole, come è stato già dimostrato dai risultati dello studio CESEO sui numeri dell’enoturismo in Italia che vede il Sud e le Isole con i numeri più interessanti in termini di crescita di visitatori rispetto al resto dell’Italia. Insomma dobbiamo festeggiare e per farlo vi aspettiamo in giro per le Cantine il 30 e il 31 maggio per l’appuntamento annuale di Cantine Aperte” 
 

Ecco le cantine partecipanti per la grande festa di Cantine Aperte:
* Cantine Florio 31 maggio
* Feudi del Pisciotto 31 maggio
* Feudo Disisa 31 maggio
* Cantine Bianchi 31 maggio
* Donnafugata nelle sedi di Masala, Etna e Vittori 31 maggio
* Duca di Salaparuta 31 maggio
* Tenute Navarra 30 maggio
* Fattoria Augustali 31 maggio
* Principi di Corleone 31 maggio
* Firriato Cavanera e Firriato Paceco 30 e 31 maggio
* Mandrarossa Winey 31 maggio
* Santa Tresa 30 maggio
* Cantine Baglio Oro 31 maggio
* Cantine Musita 31 maggio
* Tenute Rapitalà 31 maggio
* Cantina Vaccaro 31 maggio
* Cantine Tola 31 maggio
* Armosa Vini 30 e 31 maggio
* Cantina Chitarra 31 maggio
* Casa Grazia 31 maggio
* Cantine Pellegrino 30n maggio
* Giovinco Wines 31 maggio
* Azienda agricola Tamburello 30 maggio
* Planeta Buonivini sede di Noto 31 maggio
* Serra Ferdinandea 30 maggio
* Alessandro di Camporeale 31 maggio
* Tenute Bastonanca 31 maggio
* Cantine Fina 31 maggio


I programmi completi sono consultabili sul sito movimentoturismodelvino.it o contattando direttamente le cantine.
 









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