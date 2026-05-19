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Economia

» Trasporti
19/05/2026 09:26:00

Treni nel caos tra Castelvetrano e Trapani: “Passaggi a livello bloccati da oltre un’ora”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-05-2026/1779175868-0-treni-nel-caos-tra-castelvetrano-e-trapani-passaggi-a-livello-bloccati-da-oltre-un-ora.jpg

Ancora disagi sulla linea ferroviaria tra Castelvetrano e Trapani. Stamattina numerosi pendolari sono rimasti bloccati a causa di un guasto tecnico che avrebbe mandato in tilt i passaggi a livello, rimasti chiusi per oltre un’ora.

A denunciare quanto accaduto sono stati gli stessi viaggiatori, esasperati dall'ennesimo episodio lungo una tratta che continua a registrare ritardi, cancellazioni e problemi tecnici.

 

“Guasto tecnico e passaggio a livello chiuso da più di un’ora, noi siamo bloccati a casa e non possiamo andare a lavorare. È una vergogna”, racconta un pendolare.

 "Trenitalia non si smentisce mai. Noi pendolari trattati come carne da macello sempre nella tratta Castelvetrano-Trapani - continua -. La cosa più grave è l’assessorato ai Trasporti che dovrebbe vigilare e non vede e non sente”.

 

Non è la prima volta che i viaggiatori della provincia di Trapani denunciano condizioni  difficili e continui disservizi ferroviari. Nelle ultime settimane si sono susseguiti problemi ai passaggi a livello, treni cancellati e forti ritardi che stanno mettendo a dura prova lavoratori, studenti e utenti quotidiani della linea. 









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