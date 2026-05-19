San Vito Lo Capo, torna il Festival degli Aquiloni: cinque giorni tra cielo e mare

19/05/2026 10:36:00

Dal 20 al 24 maggio la sedicesima edizione della manifestazione ideata da Ignazio Billera. Parata inaugurale, spettacoli notturni e cerimonia per l'anniversario della Strage di Capaci.

Sedicesima edizione per il Festival Internazionale degli Aquiloni di San Vito Lo Capo. Da martedì 20 a domenica 24 maggio, la spiaggia del borgo trapanese ospiterà cinque giorni di esibizioni, spettacoli e attività per famiglie, con aquilonisti provenienti da tutta Italia.

L'inaugurazione

L'apertura è fissata per mercoledì 20 maggio alle 10.00 con la parata che partirà dal Palazzo Comunale di via Savoia. In corteo la Banda Musicale "Città di San Vito Lo Capo", le Majorettes e gli studenti delle scuole di San Vito Lo Capo, Trapani, Erice e provincia. La sfilata attraverserà il centro fino alla spiaggia e al Campo Volo, dove inizieranno le esibizioni.

Cosa succede nei cinque giorni

Il programma prevede esibizioni di volo, musica dal vivo, artisti di strada, animazione, fiabe itineranti e spettacoli di giocoleria. Per i bambini c'è il villaggio "Children Flying Kites" con laboratori, mascotte e gonfiabili.

Tra le novità di quest'anno, la partecipazione per la prima volta degli aquilonisti Mauro Fratoni e Massimo Dall'Aglio.

La cerimonia per la Strage di Capaci

Sabato 23 maggio alle 17.58, in corrispondenza del 34° anniversario della Strage di Capaci, è prevista una cerimonia commemorativa al Campo Volo. Lancio di aquiloni bianchi e letture dedicate a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Lo spettacolo notturno

Sempre sabato sera, sulla spiaggia, "La magia degli Aquiloni in notturna": esibizioni con coreografie luminose e musica. La chiusura del festival è domenica 24 maggio.

Come partecipare

La manifestazione è ideata da Ignazio Billera e organizzata dall'Associazione Emporio Musica in collaborazione con Pubblicittà, con il sostegno del Comune di San Vito Lo Capo e degli operatori turistici locali. Programma completo su festivalaquiloni.it.



