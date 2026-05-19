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Cultura

» Spettacoli
19/05/2026 10:04:00

Marsala, Flavio Insinna al Teatro Impero con "Gente di facili costumi"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-05-2026/marsala-flavio-insinna-al-teatro-impero-con-gente-di-facili-costumi-450.jpg

Ultimo appuntamento della stagione teatrale al Teatro Impero. In scena anche Giulia Fiume, con la regia di Luca Manfredi. Lo spettacolo, inizialmente previsto per il 5 maggio, era stato rinviato.

Lo spettacolo

Chiude stasera la stagione teatrale del Teatro Impero di Marsala. Martedì 19 maggio, alle 21, Flavio Insinna e Giulia Fiume portano in scena "Gente di facili costumi", commedia di Nino Manfredi e Nino Marino, con la regia di Luca Manfredi.

Lo spettacolo era inizialmente in programma il 5 maggio ed era stato poi rinviato. La Oddo Management, che dirige il cartellone prodotto dall'associazione "Si Può Fare", aveva comunicato che i biglietti già acquistati sarebbero rimasti validi per la nuova data.

La commedia

Il testo, diventato un classico del teatro italiano, racconta con ironia e leggerezza fragilità e contraddizioni della vita quotidiana. Insinna interpreta un personaggio travolto dagli eventi e dagli incontri, affiancato da Giulia Fiume. La regia di Luca Manfredi — figlio dell'autore Nino Manfredi — ripropone il testo in una versione che punta sull'equilibrio tra comicità e riflessione.

Biglietti e informazioni

Teatro Impero, viale Vittorio Veneto, Marsala. Martedì 19 maggio, ore 21. Biglietti disponibili online su www.liveticket.it e presso la tabaccheria Fischetti, via Garibaldi 31, Marsala. Info: 388 566 2176 – 342 033 0263 (solo WhatsApp), orari 9-13 / 16-19.









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