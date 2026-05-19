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Se ne sono andati

Se ne sono andati
19/05/2026 10:45:00

Castellammare piange Angela Ruggero, poliziotta stimata e donna dal sorriso generoso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-05-2026/1779180382-0-castellammare-piange-angela-ruggero-poliziotta-stimata-e-donna-dal-sorriso-generoso.jpg

Castellammare del Golfo piange la scomparsa di Angela Ruggero, venuta a mancare all’età di 57 anni. Poliziotta stimata e benvoluta, Angela lascia il marito Francesco Messana, profondamente addolorato per la perdita della sua compagna di vita.

 

Chi l’ha conosciuta la ricorda come una donna solare, attiva, sempre disponibile ad aiutare gli altri. Una presenza luminosa, capace di donare positività e sorrisi anche nei momenti più difficili.

 

Angela aveva affrontato con coraggio e dignità il dolore più grande per una madre: la perdita dell’amatissimo figlio Simone, scomparso sette anni fa, che aveva seguito, accudito e protetto con infinito amore.

 

Il funerale laico sarà celebrato sabato 23 maggio, alle ore 17, in via del Golfo n. 37, ad Alcamo Marina, a cura della celebrante laica umanista Luisa Bambina.


Se ne sono andati | 2026-05-16 09:27:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-05-2026/addio-a-liborio-lipari-aveva-43-anni-250.jpg

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