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Scuola
19/05/2026 02:00:00

Castelvetrano: il coro "DoReMi" celebrato a Palazzo Pignatelli

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-05-2026/castelvetrano-il-coro-doremi-celebrato-a-palazzo-pignatelli-450.jpg

La musica dei più piccoli diventa motivo d’orgoglio per un’intera comunità. Mercoledì 13 maggio, nell’Aula Consiliare di Palazzo Pignatelli a Castelvetrano, si è svolta la cerimonia di riconoscimento dedicata al Coro “DoReMi”, reduce dalla prestigiosa partecipazione al Sanremo GEF 2026, importante manifestazione internazionale riservata ai giovani talenti.

Ad accogliere i giovani coristi sono stati l’assessore alla Pubblica Istruzione Rosalia Ventimiglia e la consigliera Enza Viola, intervenuta in rappresentanza del presidente del Consiglio Comunale Mimmo Celia. Nel corso dell’incontro è stato consegnato un attestato di riconoscimento a nome del sindaco Giovanni Lentini, dell’Amministrazione comunale e del Consiglio comunale, come segno di apprezzamento per l’impegno e il talento dimostrati durante l’esperienza artistica.

Guidato dall’insegnante Angela Romeo, con la collaborazione di Maria Catia Ingrasciotta, il Coro “DoReMi” ha rappresentato il territorio con entusiasmo e sensibilità, trasformando la musica in uno strumento di crescita, inclusione e condivisione.

 

Particolarmente apprezzate le interpretazioni dei due brani originali firmati da Gaspare Federico e Giacomo Sciaccotta, capaci di affrontare temi sociali e messaggi di speranza attraverso il linguaggio universale della musica. Le esibizioni hanno raccolto consenso ed emozione, confermando il valore educativo e culturale del progetto promosso dall’Istituto Comprensivo “Di Matteo”.

Alla cerimonia erano presenti anche alcuni docenti dell’istituto scolastico. La scuola è stata rappresentata dalla docente Maria Guzzo, delegata dalla dirigente scolastica Anna Vania Stallone.

L’iniziativa si è trasformata in un momento di festa collettiva, ma anche in un’occasione per sottolineare l’importanza dell’arte e della musica nella formazione delle nuove generazioni. Un lungo applauso finale è stato dedicato ai piccoli protagonisti del coro, capaci di portare il nome della comunità su un palcoscenico internazionale con passione, impegno e autenticità.

 

                                                                                                                                     ****

L’I.C. “Lombardo Radice Pappalardo” trionfa a Palermo al concorso “Tricolore Vivo”

Prestigioso riconoscimento per l’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice Pappalardo” di Castelvetrano, protagonista della XX edizione del Concorso Nazionale “Tricolore Vivo”, culminata con la cerimonia di premiazione svoltasi il 14 maggio 2026 nella suggestiva Sala Mattarella di Palazzo Reale a Palermo, sede dell’ARS.

Dopo il successo della “Mattinata Tricolore” del 27 marzo al Teatro Selinus, le classi terze della scuola secondaria dei plessi “Pappalardo” e “Medi” hanno conquistato il primo premio grazie a un elaborato dedicato al tema centrale dell’edizione 2026: il ripudio della guerra sancito dall’Articolo 11 della Costituzione italiana.

 

Un lavoro intenso tra memoria e coscienza civile

 

Determinante per l’assegnazione del premio è stata l’impostazione del video realizzato dagli studenti, nato dalla testimonianza diretta della professoressa Antonietta Umile sul periodo vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale. A partire da quel racconto, gli alunni hanno sviluppato riflessioni sulle conseguenze della guerra, accompagnate da un testo inedito scritto da uno studente dell’istituto.

La cerimonia si è svolta in un clima di grande partecipazione istituzionale, alla presenza del Generale di Brigata Francesco Principe, comandante militare dell’Esercito in Sicilia, dei rappresentanti della Croce Rossa, dell’assessore regionale Giambona e dell’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Castelvetrano, Rosalia Ventimiglia, che ha accompagnato la delegazione scolastica.

A presiedere l’evento sono stati il presidente dell’associazione Tricolore Vivo Sicilia, dottor Maggio, e il dottor Russo dell’A.Ge Sicilia.

 

Un percorso educativo fondato sui valori della Costituzione

 

Il riconoscimento ottenuto rappresenta il risultato di un lavoro costante portato avanti dall’istituto sul fronte dell’Educazione civica e della diffusione dei valori costituzionali. Tra le iniziative promosse dalla scuola spiccano le “Costituzionaliadi”, progetto interno che coinvolge gli studenti dalla quinta primaria alla seconda secondaria nello studio e nell’approfondimento della Costituzione italiana.

L’istituto è stato inoltre selezionato tra le sole tre scuole siciliane incaricate di organizzare la “Mattinata Tricolore”, appuntamento preparatorio alla fase nazionale del concorso.

Durante la fase territoriale di Castelvetrano erano stati premiati anche gli alunni della scuola dell’infanzia del plesso “Dante Alighieri”, le classi quinte della primaria del plesso “Lombardo Radice” e le classi terze dei plessi “Pappalardo” e “Medi”, poi protagoniste del successo finale a Palermo.

 

“La Costituzione va vissuta ogni giorno”

 

La giornata conclusiva ha ribadito il valore della Costituzione come strumento vivo di formazione civica. Un messaggio sottolineato anche dalla dirigente scolastica che, citando Pietro Calamandrei, ha ricordato come la Carta costituzionale debba essere “vissuta” quotidianamente attraverso la partecipazione consapevole dei giovani cittadini alla vita della comunità.

 

 

 

 

 

 









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