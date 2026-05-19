Marsala e i rifiuti in città, "Non basta cambiare sindaco se i cittadini continuano così"

19/05/2026 19:52:00

Cumuli di rifiuti abbandonati agli angoli delle strade, sacchetti lasciati fuori orario e degrado quotidiano. È la scena che, ancora una volta, viene segnalata da un lettore di Tp24, Michele, che questa mattina ha documentato la situazione all’angolo tra via Santa Caterina e via Grazia Vecchia, a Marsala.

Una denuncia che arriva proprio mentre in città si discute di programmi elettorali e del futuro della prossima amministrazione comunale. Ma il lettore punta il dito soprattutto contro i comportamenti incivili di alcuni cittadini. “In questi giorni molti si chiedono cosa potrà fare il prossimo Sindaco per la città. Secondo me poco e niente fino a quando arriverà un Sindaco supereroe che cambierà la testa di alcuni cittadini che continuano a fare questo scempio”.

“Non lamentiamoci solo di chi amministra”

Michele invita a una riflessione sul senso civico e sulle responsabilità individuali. “Non ci lamentiamo solo di chi ci amministra, quando siamo noi i primi a non fare nulla per la città, partendo dal fazzolettino o la cicca che buttiamo dal finestrino”. Parole che fotografano un problema annoso per Marsala: quello dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti e della scarsa attenzione verso il decoro urbano.

La segnalazione da via Santa Caterina

La foto inviata dal lettore mostra rifiuti accumulati lungo la strada. Un’immagine che alimenta il malcontento dei residenti e che riporta al centro il tema della pulizia urbana e dei controlli sul territorio. La questione dei rifiuti resta infatti uno dei temi più sentiti dai marsalesi, tra richieste di maggiori servizi, sanzioni contro gli incivili che, evidentemente, non bastano ancora a fermare certi comportamenti.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it



