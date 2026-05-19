Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Religioni
19/05/2026 20:01:00

Marsala, tre giorni con la Madonna di Lourdes nella parrocchia di Santi Filippo e Giacomo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-05-2026/1779213674-0-marsala-tre-giorni-con-la-madonna-di-lourdes-nella-parrocchia-di-santi-filippo-e-giacomo.jpg

Dal 24 al 26 maggio 2026 la parrocchia Parrocchia Santi Filippo e Giacomo di Marsala ospiterà tre giornate di intensa spiritualità dedicate alla Madonna di Lourdes. Un appuntamento di fede e raccoglimento che vedrà la partecipazione di Padre Giovanni Atzori, pronto ad accompagnare i fedeli in momenti di preghiera, riflessione e confessione. La comunità parrocchiale si ritroverà per accogliere il simulacro della Madonna di Lourdes e vivere insieme celebrazioni eucaristiche, rosari e benedizioni speciali con la reliquia di Santa Bernadette.

 

Il programma del 24 maggio

Le iniziative prenderanno il via domenica 24 maggio alle ore 11 con l’accoglienza del simulacro della Madonna di Lourdes. Alle 11.30 sarà celebrata la Santa Messa con la benedizione del simulacro.

Nel pomeriggio, alle 18, è previsto il Santo Rosario, mentre alle 18.30 si terrà la Santa Messa con riflessione finale e benedizione con la reliquia di Santa Bernadette.

 

Le giornate del 25 e 26 maggio

Lunedì 25 maggio la giornata inizierà alle 10.30 con la Santa Messa seguita dall’adorazione eucaristica. Padre Giovanni sarà disponibile durante la giornata per le confessioni, sia in mattinata sia alle 17.

Alle 18 si reciterà il Santo Rosario e alle 18.30 sarà celebrata la Santa Messa con riflessione e benedizione finale.

Lo stesso programma sarà riproposto martedì 26 maggio: Santa Messa e adorazione eucaristica alle 10.30, confessioni alle 17, Rosario alle 18 e celebrazione conclusiva alle 18.30 con la benedizione attraverso la reliquia di Santa Bernadette.

Tre giornate che rappresentano un momento importante per la comunità marsalese, chiamata a vivere un’esperienza di fede, preghiera e condivisione nel segno della Madonna di Lourdes.









Native | 18/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778852926-0-marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio.jpg

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28...

Native | 17/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778859451-0-campagna-fiscale-2026-al-via-il-caf-uil-trapani-spiega-novita-e-scadenze.jpg

Campagna fiscale 2026 al via: il CAF UIL Trapani spiega novità e...

Native | 16/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-05-2026/1778600046-0-essepiauto-oltre-160-auto-usate-con-sconti-fino-a-8-000-euro.jpg

Essepiauto, oltre 160 auto usate con sconti fino a 8.000 euro