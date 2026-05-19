Marsala, tre giorni con la Madonna di Lourdes nella parrocchia di Santi Filippo e Giacomo

19/05/2026 20:01:00

Dal 24 al 26 maggio 2026 la parrocchia Parrocchia Santi Filippo e Giacomo di Marsala ospiterà tre giornate di intensa spiritualità dedicate alla Madonna di Lourdes. Un appuntamento di fede e raccoglimento che vedrà la partecipazione di Padre Giovanni Atzori, pronto ad accompagnare i fedeli in momenti di preghiera, riflessione e confessione. La comunità parrocchiale si ritroverà per accogliere il simulacro della Madonna di Lourdes e vivere insieme celebrazioni eucaristiche, rosari e benedizioni speciali con la reliquia di Santa Bernadette.

Il programma del 24 maggio

Le iniziative prenderanno il via domenica 24 maggio alle ore 11 con l’accoglienza del simulacro della Madonna di Lourdes. Alle 11.30 sarà celebrata la Santa Messa con la benedizione del simulacro.

Nel pomeriggio, alle 18, è previsto il Santo Rosario, mentre alle 18.30 si terrà la Santa Messa con riflessione finale e benedizione con la reliquia di Santa Bernadette.

Le giornate del 25 e 26 maggio

Lunedì 25 maggio la giornata inizierà alle 10.30 con la Santa Messa seguita dall’adorazione eucaristica. Padre Giovanni sarà disponibile durante la giornata per le confessioni, sia in mattinata sia alle 17.

Alle 18 si reciterà il Santo Rosario e alle 18.30 sarà celebrata la Santa Messa con riflessione e benedizione finale.

Lo stesso programma sarà riproposto martedì 26 maggio: Santa Messa e adorazione eucaristica alle 10.30, confessioni alle 17, Rosario alle 18 e celebrazione conclusiva alle 18.30 con la benedizione attraverso la reliquia di Santa Bernadette.

Tre giornate che rappresentano un momento importante per la comunità marsalese, chiamata a vivere un’esperienza di fede, preghiera e condivisione nel segno della Madonna di Lourdes.



