"Ma tu chi sei". Alla scoperta dei candidati Sindaci a Marsala

19/05/2026 06:00:00

Dopo il confronto pubblico andato in scena ieri, lunedì 18 maggio, al Centrale Music Hall di Marsala, organizzato da Tp24 e RMC 101, la campagna elettorale continua anche su un altro terreno. Quello meno prevedibile. Più personale. Più umano.

Se il faccia a faccia tra i candidati sindaco è servito ad approfondire programmi, idee, proposte e visioni della città, oggi Tp24 propone invece un esperimento diverso: uno sguardo più intimo sui protagonisti di questa campagna elettorale.

Per questo, a cura della nostra Katia Regina, abbiamo deciso di realizzare una edizione speciale di “Ma tu chi sei?”, un format che, grazie a lei, anni fa Tp24 e Rmc 101 utilizzavano per raccontare personaggi pubblici attraverso domande fuori dagli schemi, capaci di andare oltre il ruolo istituzionale o politico.

Abbiamo rivolto ai quattro candidati sindaco di Marsala una serie di domande insolite, personali, a tratti spiazzanti. Non domande sui marciapiedi, sul bilancio comunale o sulle alleanze, ma interrogativi pensati per raccontare il carattere, le fragilità, i ricordi, le ferite e perfino le contraddizioni delle persone che oggi chiedono ai marsalesi di guidare la città.

La nostra redazione ha contattato tutti e quattro i candidati: Massimo Grillo, Andreana Patti, Giulia Adamo e Leonardo Curatolo.

A rispondere, però, sono stati soltanto in due: Andreana Patti e Leonardo Curatolo.

Gli altri due candidati, nonostante i solleciti della redazione, non hanno inviato le proprie risposte entro i tempi utili per la pubblicazione.

Ne emergono due racconti molto diversi tra loro.

Andreana Patti parla del dolore ancora vivo per la recente scomparsa del padre, del rapporto con i figli, della sua esperienza nella pubblica amministrazione e del fastidio per chi continua a definirla “trapanese”, nonostante sia nata e cresciuta a Marsala. Racconta anche il suo approccio alla politica, vissuta inizialmente con diffidenza e poi considerata come uno strumento concreto di cambiamento.

La sua intervista è qui.

Leonardo Curatolo, invece, consegna un’intervista molto dura e intensa, segnata dai ricordi dell’infanzia difficile, dell’abbandono familiare, dei collegi e delle esperienze vissute durante la vita militare. Un racconto che tocca temi dolorosi e profondi, ma che prova anche a spiegare la sua visione della vita e il rapporto con la città.

La sua intervista è qui.

È un modo diverso di raccontare la politica. Non alternativo al confronto sui programmi, ma complementare.

Perché i cittadini voteranno certamente idee, progetti e coalizioni. Ma, inevitabilmente, voteranno anche persone. E forse, ogni tanto, capire chi c’è dietro un manifesto elettorale aiuta a comprendere meglio anche il resto.



