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19/05/2026 13:29:00

Vanessa Pellegrino Monti alla Questura di Trapani: ritorno in Sicilia per la commissaria cresciuta a Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-05-2026/vanessa-pellegrino-monti-alla-questura-di-trapani-ritorno-in-sicilia-per-la-commissaria-cresciuta-a-marsala-450.jpg

Nuovo incarico in Sicilia per Vanessa Pellegrino Monti, Commissario Capo della Polizia di Stato, destinata alla Questura di Trapani dopo l’esperienza alla Questura di Firenze.

 

Per lei si tratta anche di un ritorno in un territorio familiare: nata a Palermo e cresciuta a Marsala, Pellegrino Monti arriva nel capoluogo trapanese con un curriculum già ricco di incarichi operativi e istituzionali.

 

A Firenze ha prestato servizio nella sezione “Falchi” della Squadra Mobile, impegnata nel contrasto alla criminalità diffusa. Un lavoro delicato, sul campo, svolto in stretto raccordo con l’Autorità giudiziaria.

 

Accanto all’attività operativa, ha ricoperto anche il ruolo di portavoce del Questore Maurizio Auriemma, curando i rapporti con cittadini e organi di informazione. Un impegno che le è valso il Premio Giornalisti Toscani 2023, proprio per il servizio di relazione con la stampa.

 

Prima dell’esperienza fiorentina, Pellegrino Monti aveva lavorato alla Questura di Verona, dove è stata dirigente delle Volanti e portavoce del Questore. Anche lì ha maturato competenze operative e comunicative in contesti complessi.

 

Nel suo percorso anche un riconoscimento importante: l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica, conferita dal Presidente Sergio Mattarella.

 

Solida anche la formazione accademica: laureata in Giurisprudenza a Bologna, ha proseguito gli studi all’Università di Scienze Criminologiche di Bruxelles, collaborando a pubblicazioni scientifiche e conseguendo l’abilitazione alla professione forense.

Adesso il nuovo incarico alla Questura di Trapani. Un ritorno in Sicilia, dunque, ma soprattutto una nuova tappa in un percorso professionale costruito tra investigazione, ordine pubblico e comunicazione istituzionale.

 









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